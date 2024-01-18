18 января – какой церковный праздник: почему сегодня не стоит переезжать

18 января христиане чтят память святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Они всю свою жизнь исповедовали христианскую веру и боролись с отступниками.

Также сегодня отмечается День толкового словаря и День зажигания маяка. Больше читайте на сайте 24 Канала.

Важно По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла

Афанасий Великий родился в Александрии. Его воспитывали в христианских традициях, поэтому впоследствии мужчина стал диаконом. В то время многие люди отрицали веру в Иисуса Христа, а Афанасий пытался обратить их в христианство. Впоследствии он стал архиепископом. После этого недруги начали обвинять святителя в убийствах и изнасилованиях. Кроме того, несколько раз выгоняли из родного города.

Кирилл также был предан христианской вере. Когда он вступил в должность патриарха, то изгнал отступников из Александрии и построил храм. Церкви Кирилл посвятил 32 года, а умер в 444 году. При жизни святитель написал множество книг.

Что нельзя делать

Запрещено крестить мальчиков, иначе они вырастут хилыми.

Сегодня лучше не справлять свадьбу.

Не стоит переезжать, потому что в новом доме постоянно будут ссоры.

Если есть возможность, то не стоит делать операции в этот день.

Лучше не судиться, потому что не выиграете дело.

Народные приметы

Если начнется оттепель, то в этом году будет плохой урожай картофеля.

Если ясно будет светит солнце, то весна придет рано.

Сильная метель – до поздней весны.

Если вороны будут летать стаями, то мороз еще долго продержится.

Что еще отмечают

Каждый год 18 января отмечается День толкового словаря. Дату выбрали в честь дня рождения британского теолога, врача и лексикографа Питера Марка Роже. В 1852 году он издал "Тезаурус английских слов и фраз" – словарь синонимов.

Также сегодня – День зажигания маяка. Раньше маяки помогать морякам плыть по безопасному пути. Яркий свет, излучаемый от него, виден даже ночью.