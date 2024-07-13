В давние времена люди в праздник делали пироги, которые раздавали бедным. Они верили, что так в семью придет достаток. Кроме того, сегодня нужно посвятить время работе, поскольку Гавриил помогает, пишет LifeStyle 24.

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Собор святого архангела Гавриила

Согласно библейским преданиям, именно Гавриил сказал Пресвятой Богородице, что скоро она родит Иисуса Христа. Архангел также известил женщин о том, что Сын Божий воскрес. Кроме того, Гавриил предупредил, что Ирод хочет убить младенцев в Вифлееме. В праздник вспоминают, как освятили храм в Константинополе, названный в честь святого.

Что нельзя делать

Запрещено обманывать и ссориться, потому что начнутся проблемы.

Нельзя быть скупыми и лениться.

Не рекомендуется выбрасывать хлеб, потому что притянете трудности.

Не стоит занимать деньги в долг, иначе накличете финансовые проблемы.

Народные приметы

Если на улице сухо, то такой же будет погода осенью.

Если увидите карпов в воде, то вскоре похолодает.

Сильный дождь – к плохому урожаю.

Если увидите, что рожь начинает созревать, то ждите хороший урожай грибов.

Что еще отмечают

На вторую субботу июля припадает ежегодный праздник – Всемирный день рома. В 2019 году его ввел редактор Всемирного путеводителя по рому Пол Джексон. Такое событие впоследствии приобрело популярность в разных странах и сейчас объединяет большое количество поклонников этого напитка и барменов.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день головоломки. Дату выбрали в честь дня рождения Эрно Рубика, который изобрел всемирно известный кубик Рубика. Головоломка была создана в 1974 году.