Назван главный тренд осени 2023: как выглядит самый стильный маникюр сезона

Среди всех вариантов маникюра мастера называют тот, что станет главным трендом этой осенью. Его особенность не в цвете или дизайне – а в длине.

Главная черта современного маникюра – это творчество. Количество форм ногтей, идеи покрытия, неординарные и иногда сюрреалистические дизайны – это сделало многих мастеров маникюра знаменитостями. Хотя длинные ногти дают место и простор для творчества, этой осенью в трендах – короткие ногти.

Стоит знать Большие и упругие губы через несколько минут: как увеличить уста с помощью блеска

Главный тренд осени 2023

Осень – это сезон коротких ногтей. Это связано и с функциональностью, и удобством.

Я знаю людей, которые могут делать что-либо с длинными ногтями, но в большинстве случаев такая длина очень мешает в повседневной жизни. Я постоянно работаю руками, готовлю, занимаюсь садоводством и рисую, поэтому чувствую себя комфортнее с более короткими ногтями.

– поделилась мастерица Бетина Голдштейн.

С ней согласилась нейл-мастер Куини Нгуен. Она тоже предпочитает короткие ногти, потому что много работает руками. С короткими ногтями легче работать и ухаживать за ними.

"Люди стремятся к естественной красоте. По сравнению с длинными, короткие ногти неприхотливы в уходе — не надо беспокоиться из-за сломанных ногтей, и не нужен дополнительный уход или средства", – отметила мастерица Гейли Бибер – Зола Ганзорайт.

Уже многие нейл-дизайнеры распрощались с накладными ногтями ради удобства. Но с короткими ногтями тоже можно экспериментировать, особенно в стиле минимализма. Также короткие ногти – это тренд "тихой роскоши" и элегантности.



Маникюр Оливии Родриго / Фото с инстаграма певицы

Бетина Голдштейн обосновывает, что маленькие ногти – не означает, что нужно забывать об увлекательном маникюре. Мастерица создает на своих ногтях 3D-фигурки – это теннисные мячики, оливки в мартине, жемчуг и стразы. Также она вырисовывает предметы – комаров, чернику и картошку фри.

К коротким ногтям можно применять любую стилистику. Хорошей идеей для коротких ногтей является французский маникюр. А чтобы они казались длиннее, линию "улыбки" нужно сделать ультратонкой и деликатной.

Важна форма ваших ногтей: "Я всегда смотрю на форму пальцев и ногтевого ложа, а затем выбираю наиболее подходящую форму. В общем мне нравится сужать бока прямо вверх, удлинять ногтевое ложе, а затем выгибать до нужной формы", – говорит Голдштейн.

Если вам надоели длинные и неудобные ногти – пора о них забыть.

Как и мода, ногти могут варьироваться от сложных до обычных дизайнов. Иногда люди просто хотят отдохнуть,

– говорит нейл-мастер Натали Минерва.