Какой картофель лучше сажать: сорта для богатого и вкусного урожая

Картофель является самым популярным корнеплодом в Украине. Жареная, вареная, печеная, пюре – она вкусная в разных вариациях. Впрочем, чтобы есть такой картофель, нужно выбрать правильные сорта.

После Пасхи во многих украинских семьях начнутся огородные работы. Каждый садовник хочет получить хороший урожай. А вот какие сорта лучше выбирать, чтобы достичь желаемого, читайте дальше.

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Ред Скарлет

Картошку будете собирать уже через 60-70 дней после посадки. Урожай произрастает большим и может долго стоять. С одного килограмма Ред Скарлет можно собрать 20 килограммов картофеля.

Впрочем, жары такой сорт не любит. Когда на улице +30° C, картофель надо окучивать и поливать.

Ривьера

Этот сорт начинает рожать через 50-65 дней после посадки. Говорят, что первый урожай можно выкапывать уже через 40 дней.



Сорта для посадки картофеля / Фото Pexels

Ривьера дает большой урожай и устойчива к фитофторозу и картофельной парше. Преимущественно из одного куста можно собрать 10-14, бывает, и 20 картофелин.

Констант

Этот сорт картофеля быстро созревает. Первый урожай можно выкапывать уже через 50 дней. Размер – достаточно большой, устойчив к вредителям. Сорт констант рождает на хорошо подкормленной почве.

Гранада

Это германский сорт, который подойдет для запекания и жарки. Созревает около 70-80 дней. С одного куста можно получить 12 картофелин.

Гранада обладает иммунитетом к болезням и долго сохраняется. Растет большой, вес одного – 150-200 граммов.

Награда

Награда – неприхотливый к почве сорт, растущий во всех областях Украины. Характеризуется большим размером картофелин, вес одной – около 300 граммов.

Автор: Виктория Козар