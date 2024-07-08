Какой религиозный праздник в понедельник, 8 июля: что нельзя делать в этот день, главные приметы
8 июля 2024, 07:00Читати новину українською
8 июля христиане чтят память великомученика Прокопия. При рождении его назвали Неаний.
Прокопий жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. В 303 году, когда начались открытые гонения на христиан, его отправили в Александрию с задачей беспощадно истреблять сторонников молодой религии, пишет Lifestyle 24.
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Что известно о великомученике Прокопии
Поганы посадили Прокопия и требовали, чтобы он поклонился божкам. Однако он мужественно отказался от этого, стойко признавая свою веру во Христа. В 303 году в Кесарии Палестинской ему отрубили голову. Прокопий стал первым мучеником за Христову веру в Палестине.
Главные приметы в этот день
- На Прокопия считается, что если в лесах поспела черника, можно начинать собирать озимую рожь.
- Погода в этот день определяет, какой будет погода 2 августа на Ильин день.
- Если в этот день даже новолуние, можно предсказать, каким будет август по погоде.
- Не рекомендуется купаться в Прокопия, поскольку это может разгневать Водяного, который тогда потянет купальщика в воду.
- Если на Прокопия взять колосок и заткнуть его за пояс, это должно защитить от боли в спине до конца лета.
- Если пчелы становятся злее, это означает, что скоро начнется жара.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день лучше отложить путешествия хотя бы на один день, поскольку они могут иметь неблагоприятное влияние.
- Не рекомендуется начинать новые дела, поскольку этот день считается плохим для начинаний.
- Также важно воздержаться от лени и усердно работать.