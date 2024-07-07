Какой религиозный праздник в воскресенье, 7 июля: почему сегодня стоит соблюсти пост

Сегодня верующие отмечают Праздник Божьего Тела (Пресвятой Евхаристии). Праздник приходится на 60-й день после Пасхи, но из-за того, что в этом году он выпал на будний день, четверг, его перенесли на воскресенье.

Этот праздник относится к подвижным и не имеет конкретной даты. Верующие сегодня должны воздержаться от будничной работы и принять участие в литургии, пишет LifeStyle 24.

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Таинство Евхаристии во время Тайной вечери

Праздник Пресвятой Евхаристии появился в XIII веке и имеет западное происхождение. Днем праздника выбрали именно четверг, когда хлеб и вино превратились в Тело и Кровь Иисуса Христа во время Тайной вечери. Оно символизирует Бескровную Жертву в память Его Кровной Жертвы на кресте.

Считается, что во время приема Евхаристии, человек наделяется особым благословением. Украинская Греко-Католическая Церковь отмечает этот праздник с 1720 года.

Что сегодня принято делать

Нужно пойти к исповеди и очистить душу и мысли от грехов, а потом приступить к Евхаристии;

Следует соблюсти Евхаристический пост – воздержаться от еды и питья в течение часа до принятия Причастия;

Также стоит освятить веночек, который плетут из душистых трав: чабреца, мяты, ромашки, тысячелистника и других растений. По поверью, после освящения сила трав утраивается. Затем нужно веночек повесить у дверей или окон, чтобы целый год оберегал семью от различных несчастий.

Главные запреты

Нельзя ссориться и ругаться;

Нельзя приступать к любой работе.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 июля отмечают День работника природно-заповедного дела. Такой профессиональный праздник ввели в 2009 году. Предпосылкой празднования этого дня, как профессионального праздника, стал весомый вклад в сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, развитие территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины.

Также сегодня отмечают День Военно-морских сил. Согласно указу президента от 2015 года, праздник начали отмечать в первое воскресенье июля.