6 марта – какой праздник по новому календарю: почему не стоит набирать воду из чужого колодца
Согласно новому церковному календарю, 6 марта почитается память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены. Наши предки верили - если в этот день увидеть аистов, то в семье будет мир и согласие.
В давние времена, по традиции, люди ходили в баню, а также святили воду в колодцах. А какие запреты и приметы существуют на сегодня, знает LifeStyle 24.
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День памяти 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены
Этот день связывают с периодом истории, когда продолжалась война между греческим императором Феофилом и сарацинами. Известно, что как-то последние заблокировали город Амморея и взяли в плен 42 воинов. Они находились в Сирии в течение семи лет. Мужчины отказывались отрекаться от христианства и исповедовать ислам, поэтому подверглись пыткам. Впоследствии их казнили.
Что нельзя делать
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Нельзя ссориться, сплетничать и сквернословить.
- Лучше не набирать воду из колодца других людей, потому что станете жадными.
- Не стоит открывать окна и двери на целый день.
Народные приметы
- Если дятел будет стучать по дереву, то скоро похолодает.
- Если мороз будет держаться в течение дня, то готовьтесь к сухому лету.
- Если в водоемах начнет таять лед, то не ждите хорошего урожая.
- Если утром ударит мороз, то март будет холодным.
Что еще отмечают
6 марта отмечается интересный неофициальный праздник – День борьбы с плохим обслуживанием. Сегодня важно напоминать бизнесу об улучшении качества работы, чтобы посетители всегда были довольны.
Также 6 марта – Европейский день праведников. Инициатором такого события в 2012 году стал Европейский парламент. В этот день отдают дань уважения тем людям, которые проявили настоящий героизм во время трагических событий мировой истории.