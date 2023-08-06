Какой церковный праздник 6 августа – что нельзя делать в этот день

6 августа верующие чтят память святых Бориса и Глеба. Они были сыновьями киевского князя Владимира. Борис и Глеб погибли от рук своего брата – Святополка.

Именины в этот день празднуют мужчины, которые называются Борис и Глеб, пишет 24 канал. Всех именинников можете поздравить тематическими картинками, красивыми словами в прозе и стихах.

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Праздник в церковном календаре

Православная церковь в этот день вспоминает память святых Бориса и Глеба. Святые были сыновьями киевского князя Владимира. Борис и Глеб погибли от руки их брата – Святополка, которого потом из-за этого убийство прозвали Окаянным.

Главные запреты 6 августа

Нельзя в этот день тратить много денег;

Запрещено в этот день ругаться и оскорблять других;

Нельзя в этот день лениться.

Приметы на 6 августа

Чайки садятся на воду – к дождю;

Дождь утром – до погожого и ясного дня;

Южный ветер – к ненастью;

Роса к полудню – будет гроза;

Какая погода в этот день - такой она будет до конца августа.