28 июня – какой сегодня праздник: почему в этот день не стоит стричь детей
28 июня в церковном календаре – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Одна из традиций наших предков на этот день – сбор крапивы. Считалось, что она обладает целебными свойствами, поэтому растение приносили к больным.
В праздник люди раньше также определяли, какой будет погода этой осенью. Больше о запретах и народных приметах на сегодня – в материале LifeStyle 24.
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День перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна
Жизнь святого Кира приходится на времена, когда правил император Диоклетиан. Тогда происходили преследования за людьми, которые исповедовали христианство. Сначала мужчина занимался врачебным делом, а затем отправился жить в монастырь в Арабии. Через некоторое время Кир получил от Бога дар – он научился исцелять людей с помощью молитвы. Впоследствии к святому пришел Иоанн.
Однажды мужчинам стало известно, что в тюрьме находится женщина, по имени Анастасия, и ее три дочери. Все четверо были христианками. Кир и Иван хотели их спасти, однако попали в заключение и подверглись жестоким пыткам. Анастасию вместе с дочерьми казнили, святых также убили.
Тела Кира и Иоанна были в церкви святого Марка. Прошло 100 лет, как патриарх Кирилл перенес их мощи в город Менуту, что в Египте.
Что нельзя делать
- Запрещено стричь детей, потому что у них начнутся проблемы со здоровьем.
- Не стоит справлять свадьбу, иначе супруги разведутся.
- Нельзя давать и брать деньги в долг – начнутся финансовые проблемы.
Народные приметы
- Если выпадет дождь, то ждите погожую осень.
- Если кошка в возрасте захочет играть, то скоро будет дождь.
- Если увидите на сосне немало шишек, то будет хороший урожай ячменя.
Что еще отмечают
Ежегодно 28 июня украинцы празднуют День Конституции Украины. Ее приняли в 1996 году – тогда и ввели этот праздник. Это было важное решение для нашего государства, которое на тот момент уже было независимым пять лет.
Также сегодня отмечается Международный день пирсинга. Дату выбрали в честь дня рождения Джима Уорда – именно он в 1978 году открыл профессиональный салон пирсинга, которого еще не было ни в одной стране мира.