26 июля – какой сегодня праздник: почему в этот день нельзя ссориться и сквернословить

26 июля в церкви чтят память святого мученика Ермолая. Наши предки в этот день начинали копать картошку. Люди, кроме того, собирали яблоки или лекарственные травы – так, в частности, готовились к зиме.

В давние времена также считалось, что в праздник стоит сорвать колоски ржи и заложить их за пояс. Это нужно было сделать людям, которые имели проблемы со спиной, ведь тогда переставало болеть, пишет LifeStyle 24.

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День памяти святого мученика Ермолая

Ермолай – священник, который служил в Никодимии. В те времена происходили преследования за христианами, ведь государствами руководили язычники. Он вместе с другими мучениками скрывался, чтобы тайно рассказывать людям о вере в Бога. Впоследствии святой отказался поклоняться идолам, поэтому мужчину казнили.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить, иначе накличете проблемы.

Женщинам не стоит работать, в частности шить, вышивать и вязать.

Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Не рекомендуется одалживать кому-то любые инструменты, потому что отпугнете благосостояние.

Народные приметы

Если будет много мух, то готовьтесь к дождливым дням.

Если услышите кукушку, то осень придет еще не скоро.

Закат солнца багрового цвета – к затяжным дождям.

Если увидите, что липа желтеет, то осень будет ранней.

Что еще отмечают

Каждый год на последнюю пятницу июля приходится профессиональный праздник – День системного администратора. Его ввел американец Тед Кекатос, который работал в этой сфере.

Также сегодня отмечается День парашютиста. Такой профессиональный праздник существует с 1930 года. Считается, что эскизы парашюта в 1485 году создал Леонардо да Винчи, однако это было доказано только в 2000 году.