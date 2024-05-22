22 мая – какой праздник в Украине и мире: что предвещают туман и роса в этот день

22 мая 2024, 07:00
Читати новину українською

22 мая по новоюлианскому календарю верующие чтят память мученика Василиска. Наши предки в этот день собирались с близкими и развлекались. Кроме того, сегодня стоит заняться домашними делами: приготовлением пищи и уборкой.

По традиции, в праздник нельзя свистеть. Если нарушить запрет, то человека скоро обманут или обворуют, передает LifeStyle 24.

Тоже полезно Международные и профессиональные праздники в мае 2024: сколько будет выходных и рабочих дней

День памяти мученика Василиска

Во времена, когда жил Василиск, правил император Максимилиан. Последний был против христианской веры, поэтому как-то мученика бросили в тюрьму. Мужчина уже готовился к смерти, однако стражи ему позволили отправиться к семье, чтобы попрощаться. Когда об этом узнал император, то приказал снова схватить Василиска. На суде он отказался поклоняться языческим богам, поэтому мученика казнили, а тело бросили в реку.

Что нельзя делать

  • Запрещено устраивать конфликты и сквернословить.
  • Не стоит работать в поле или на огороде, ведь это будет бесполезно. Культуры, которые вы сегодня посадите, не дадут хорошего урожая.
  • Не рекомендуется браться за новую работу, потому что не добьетесь успеха.

Народные приметы

  • Роса – к хорошему урожаю.
  • Если услышите пение соловья, то ждите потепления.
  • Туман – к щедрому урожаю грибов.

Что еще отмечают

22 мая имеем Международный день биологического разнообразия. В 2000 году праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН. В этот день людей традиционно информируют о проблемах биологического разнообразия.

Кроме того, сегодня отмечается ежегодный праздник – День Шерлока Холмса. 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойль – писатель, который создал этого персонажа. Сейчас детектив известен во всем мире.

Автор: Марія Примич