22 мая – какой праздник в Украине и мире: что предвещают туман и роса в этот день

22 мая по новоюлианскому календарю верующие чтят память мученика Василиска. Наши предки в этот день собирались с близкими и развлекались. Кроме того, сегодня стоит заняться домашними делами: приготовлением пищи и уборкой.

По традиции, в праздник нельзя свистеть. Если нарушить запрет, то человека скоро обманут или обворуют, передает LifeStyle 24.

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День памяти мученика Василиска

Во времена, когда жил Василиск, правил император Максимилиан. Последний был против христианской веры, поэтому как-то мученика бросили в тюрьму. Мужчина уже готовился к смерти, однако стражи ему позволили отправиться к семье, чтобы попрощаться. Когда об этом узнал император, то приказал снова схватить Василиска. На суде он отказался поклоняться языческим богам, поэтому мученика казнили, а тело бросили в реку.

Что нельзя делать

Запрещено устраивать конфликты и сквернословить.

Не стоит работать в поле или на огороде, ведь это будет бесполезно. Культуры, которые вы сегодня посадите, не дадут хорошего урожая.

Не рекомендуется браться за новую работу, потому что не добьетесь успеха.

Народные приметы

Роса – к хорошему урожаю.

Если услышите пение соловья, то ждите потепления.

Туман – к щедрому урожаю грибов.

Что еще отмечают

22 мая имеем Международный день биологического разнообразия. В 2000 году праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН. В этот день людей традиционно информируют о проблемах биологического разнообразия.

Кроме того, сегодня отмечается ежегодный праздник – День Шерлока Холмса. 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойль – писатель, который создал этого персонажа. Сейчас детектив известен во всем мире.