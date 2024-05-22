22 мая – какой праздник в Украине и мире: что предвещают туман и роса в этот день
22 мая по новоюлианскому календарю верующие чтят память мученика Василиска. Наши предки в этот день собирались с близкими и развлекались. Кроме того, сегодня стоит заняться домашними делами: приготовлением пищи и уборкой.
По традиции, в праздник нельзя свистеть. Если нарушить запрет, то человека скоро обманут или обворуют, передает LifeStyle 24.
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День памяти мученика Василиска
Во времена, когда жил Василиск, правил император Максимилиан. Последний был против христианской веры, поэтому как-то мученика бросили в тюрьму. Мужчина уже готовился к смерти, однако стражи ему позволили отправиться к семье, чтобы попрощаться. Когда об этом узнал император, то приказал снова схватить Василиска. На суде он отказался поклоняться языческим богам, поэтому мученика казнили, а тело бросили в реку.
Что нельзя делать
- Запрещено устраивать конфликты и сквернословить.
- Не стоит работать в поле или на огороде, ведь это будет бесполезно. Культуры, которые вы сегодня посадите, не дадут хорошего урожая.
- Не рекомендуется браться за новую работу, потому что не добьетесь успеха.
Народные приметы
- Роса – к хорошему урожаю.
- Если услышите пение соловья, то ждите потепления.
- Туман – к щедрому урожаю грибов.
Что еще отмечают
22 мая имеем Международный день биологического разнообразия. В 2000 году праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН. В этот день людей традиционно информируют о проблемах биологического разнообразия.
Кроме того, сегодня отмечается ежегодный праздник – День Шерлока Холмса. 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойль – писатель, который создал этого персонажа. Сейчас детектив известен во всем мире.