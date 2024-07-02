Какой религиозный праздник во вторник, 2 июля: почему сегодня нельзя лениться
2 июля в церковном календаре – Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В праздник верующие идут в храм и молятся Деве Марии. В частности, просят вылечить от болезней и помочь справиться с различными проблемами.
В народе этот день также называют праздником Берегини. Наши предки считали, что его символ – береза, которая оберегает дом и семью, пишет LifeStyle 24.
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Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Риза – это одежда, которую носила Пресвятая Богородица, поэтому верующие очень ее почитают. В этот день люди вспоминают, какой была жизнь Девы Марии. Сначала ризу хранили в Палестине, а уже в V веке перенести в Константинополь, а именно в храм, который был построен возле Влахернского залива. При жизни Богородица много помогала жителям Константинополя. Она спасала людей от врагов, природных катастроф и различных заболеваний.
Что нельзя делать
- Запрещено ссориться и сквернословить.
- Нельзя лениться, потому что отпугнете достаток.
- Не рекомендуется вредить березе.
- Не стоит далеко путешествовать, ведь в дороге произойдет несчастье.
Народные приметы
- Если увидите желтые листья, то осень придет скоро.
- Если утром будет роса, то ждите сильных дождей.
- Если на улице жарко, то в ближайшие дни будет тепло.
Что еще отмечают
Ежегодно 2 июля украинцы отмечают День работника государственной налоговой службы. Такой профессиональный праздник ввели в 2013 году. Закон о государственной налоговой службе был принят 4 ноября 1990 года.
Также сегодня люди празднуют Международный день спортивного журналиста. Дату выбрали в честь создания ассоциации спортивной прессы, в которую входят 150 союзов журналистов. Такое событие произошло в далеком 1924 году. Профессиональный праздник был основан в 1995 году и отмечается ежегодно.