16 февраля – какой религиозный праздник: почему сегодня нельзя стричь ногти после захода солнца

16 февраля по новому церковному календарю христиане чтят память мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии. Ранее праздник приходился на 1 марта.

Также сегодня отмечается День единения и День военного журналиста Украины. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти двенадцати мучеников Кесарийских

Памфил родился в городе Бейрут, столице Ливана. Затем поехал учиться в Александрию, а через некоторое время начал работать пресвитером в городе Кесария, что в Израиле. Кроме того, он исправлял тексты Нового Завета. Помогали святому мученики Павел и Валент. Впоследствии всех трех мужчин посадили в тюрьму на два года.

Когда Египтом правил Фермилиан, в тюрьму также отправили пятерых братьев: Илью, Иеремию, Исаию, Даниила и Самуила. Ведь они были верны христианской вере. Братьев приказали казнить вместе с Валентом, Павлом и Памфилом.

Впоследствии из-за веры в Иисуса Христа убили Самуила, Порфирия и Селевкия. Известно, что Фермилиану служил мужчина, которого звали Феодулом. Когда правитель узнал, что он тайно исповедует христианскую веру, то приказал казнить. Последним, кто претерпел мученическую смерть, был Иулиан.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, ведь не помириться с человеком до Пасхи.

Нельзя давать деньги в долг, потому что притянете в семью беды.

Сегодня не стоит вязать и шить.

Лучше не стричь ногти, когда взойдет солнце, ведь придут несчастья.

Народные приметы

Туман – к плохой погоде.

Снег – к богатому урожаю.

Теплый ветер – к дождливому лету.

Солнечный день – к ранней весне.

Что еще отмечают

С 2022 года 16 февраля в Украине отмечается День единения. Президент Украины подписал соответствующий указ, чтобы сплотить и морально поддержать украинцев. Ведь той зимой разведки разных стран говорили, что 16 февраля Россия нападет на Украину. Однако полномасштабное вторжение произошло через несколько дней, а именно 24 февраля.

Также сегодня – День военного журналиста Украины. Указ о введении праздника в 2018 году подписал тогдашний Министр обороны. Дату выбрали неслучайно. Ведь 16 февраля 2015 года под Дебальцево погиб украинский военный корреспондент, заместитель редактора телерадиокомпании Министерства обороны Украины "Бриз" и капитан третьего ранга ВМС ВСУ Дмитрий Лабуткин. Тогда мужчина выполнял свой профессиональный долг. В частности, он собирал фотоматериалы о присутствии российских военных на востоке Украины, чтобы показать их переговорной группе в Минске.