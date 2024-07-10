10 июля – день памяти преподобного Антония Печерского: главные запреты в праздник

По новому церковному календарю 10 июля верующие чтят память святого преподобного Антония Печерского. В молитвах к нему люди традиционно просят мира, здоровья, а также – помочь развеять грусть. В народе говорят, что перед этим нужно умыться, ведь вода сегодня очень сильно действует.

Также считается, что праздник благоприятен для бракосочетания, поскольку святой Антоний защитит и осчастливит супругов. Подробнее об этом дне читайте в материале LifeStyle 24.

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День памяти святого преподобного Антония Печерского

При жизни преподобный Антоний умел исцелять людей. Сам он родом из Чернигова, кроме того, был одним из тех, кто основал Киево-Печерскую лавру. Однажды молодой человек решил отправиться в Палестину, чтобы увидеть место рождения Сына Божьего. По дороге обратно зашел на гору Афон, где и остался на несколько лет. Антоний Печерский распространял христианство и мог предсказать будущее.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и кричать – такое поведение считается греховным.

Не рекомендуется делиться планами, потому что все пойдет коту под хвост.

Запрещено засорять водоемы.

Не стоит одевать грязные вещи, иначе вскоре заболеете.

Народные приметы

Утро без росы – к дождю.

Если береза понемногу будет желтеть, то осень придет скоро.

Громкий гром – к ливню.

Что еще отмечают

10 июля имеем Всемирный день энергетической независимости. Его инициатором в 2006 году стал Майкл Д. Антонович – член Наблюдательного совета округа Лос-Анджелес. Дату выбрали в честь дня рождения выдающегося физика и изобретателя Николы Теслы, который прославился своими достижениями в энергетике.

Также сегодня ежегодный праздник – День рождения футбольного свистка. Впервые им воспользовались в Великобритании 10 июля 1978 года. Считается, что тогда матч судил полицейский.