10 апреля – какой религиозный праздник: что предвещает утренний туман
10 апреля по новоюлианскому календарю почитается память мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других. Ранее этот праздник приходился на 23 апреля.
Когда-то наши предки в этот день гадали. Утром люди выглядывали в окно: если сначала видели семью, то вскоре мирились с недругом, а если молодежь, то в дом приходило благополучие, передает LifeStyle 24.
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День памяти мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других
Жизнь святых мучеников пришлась на III век. Они жили в Африке во времена, когда императором был Фортунат. Однажды правитель приказал, чтобы христиан жестоко наказали. Мучеников также бросили в тюрьму, они подвергались пыткам, однако от христианской веры не отреклись.
Что нельзя делать
- Запрещено нарушать правила Великого поста.
- Не стоит идти на охоту или на рыбалку.
- Лучше отложить домашние дела на другой день.
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
Народные приметы
- Утренний туман – к дождю.
- Если вечером будет тепло, то ждите такое же лето.
- Если днем ясно будет светить солнце, то уже можно сеять пшеницу.
- Холодный день – к дождливому лету.
Что еще отмечают
10 апреля имеем трогательный праздник – Международный день братьев и сестер. Его инициатором стала американка Клавдия Эварт. Дело в том, что женщина потеряла брата и сестру, когда им было совсем мало лет. Мальчика и девочку звали Алан и Лизетт – именно она родилась в сегодняшнюю дату.
Также ежегодно 10 апреля отмечается Всемирный день работы из дома. В последние годы люди все реже ходят в офисы. Большую популярность работа из дома приобрела тогда, когда началась пандемия коронавируса.