10 апреля – какой религиозный праздник: что предвещает утренний туман

10 апреля 2024, 07:00
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10 апреля по новоюлианскому календарю почитается память мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других. Ранее этот праздник приходился на 23 апреля.

Когда-то наши предки в этот день гадали. Утром люди выглядывали в окно: если сначала видели семью, то вскоре мирились с недругом, а если молодежь, то в дом приходило благополучие, передает LifeStyle 24.

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День памяти мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других

Жизнь святых мучеников пришлась на III век. Они жили в Африке во времена, когда императором был Фортунат. Однажды правитель приказал, чтобы христиан жестоко наказали. Мучеников также бросили в тюрьму, они подвергались пыткам, однако от христианской веры не отреклись.

Что нельзя делать

  • Запрещено нарушать правила Великого поста.
  • Не стоит идти на охоту или на рыбалку.
  • Лучше отложить домашние дела на другой день.
  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы

  • Утренний туман – к дождю.
  • Если вечером будет тепло, то ждите такое же лето.
  • Если днем ясно будет светить солнце, то уже можно сеять пшеницу.
  • Холодный день – к дождливому лету.

Что еще отмечают

10 апреля имеем трогательный праздник – Международный день братьев и сестер. Его инициатором стала американка Клавдия Эварт. Дело в том, что женщина потеряла брата и сестру, когда им было совсем мало лет. Мальчика и девочку звали Алан и Лизетт – именно она родилась в сегодняшнюю дату.

Также ежегодно 10 апреля отмечается Всемирный день работы из дома. В последние годы люди все реже ходят в офисы. Большую популярность работа из дома приобрела тогда, когда началась пандемия коронавируса.

Автор: Марія Примич