Не только розы и ромашки: интересные идеи оригинальных букетов на 8 марта

8 марта отмечается Международный женский день. В этот праздник цветы – один из самых популярных подарков. Однако букет можно выполнить в интересном стиле и сделать его оригинальным. Различные варианты букетов – смотрите дальше.

24 Канал подготовил подборку интересных идей букетов в подарок для ваших родных и близких женщин.

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5 идей оригинальных букетов на 8 марта

Букет из фруктов

Букет из фруктов – это не только очень эстетично, но и полезно. Ведь таким подарком можно будет вкусно насладиться. Букет можно сделать из самых разных фруктов: как экзотического киви и ананаса, так и традиционного яблока и винограда.

В композиции можно сочетать фрукты с цветами или даже овощами. Такой букет станет приятным сюрпризом для женщины.



На 8 марта можно подарить букет из фруктов / Фото Pinterest



Идея букета из фруктов / Фото Pinterest

Сладкий букет

Тем, кто любит сладости, можно подарить сладкий букет. Композиции создают из самых разных конфет, батончиков, шоколадок, зефира и маршмелоа. Сладкий букет выглядит довольно интересно и небанально. Поэтому хороший подарок, чтобы удивить самых родных.



Идея содкого букета / Фото Pinterest



На 8 марта можно подарить букет из конфет / Фото Pinterest



Букет из конфет – хороший подарок на 8 марта / Фото Pinterest

Соленый букет

Кроме сладких букетов, есть соленые. Такие композиции состоят из разных соленых вкусностей, таких как сыр, колбаса, орешки, овощи и даже алкоголь. Соленый букет является неординарным подарком, поэтому прекрасно подходит креативным личностям.



На 8 марта можно подарить соленый букет.

Букет в коробке

Еще одним оригинальным вариантом букета есть цветы в коробке. Такой букет уже успел стать популярным трендом среди подарков. Цветы в коробе выглядят изящно и элегантно. Кроме того, к некоторым цветочным композициям добавляют также сладости.



Букет в коробке – оригинальный подарок на 8 марта / Фото Pinterest

Необычные цветочные композиции

Если вы все-таки поклонник несъедобных букетов, тогда можно выбрать интересные цветочные сочетания. К примеру, актуальными остаются букеты из хлопка, который сочетают в разные красивые композиции.



На 8 марта можно подарить букет с хлопком / Фото Pinterest