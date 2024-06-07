2 цвета свадебного платья, в которых нельзя выходить замуж: иначе быстро расстанетесь

Обычно невесты выбирают свадебное платье белого цвета, ведь этот вариант считается традиционным. Однако некоторые девушки любят экспериментировать и идти против правил, поэтому надевают довольно необычное платье или даже экстравагантное.

Народные приметы утверждают, что цвет платья девушки, которая выходит замуж, имеет важное значение. Что не подходит для такого события, знает LifeStyle 24.

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Каких цветов не должно быть свадебное платье

Невесте категорически запрещено надевать платье черного и красного цветов. Первый принято считать траурным, а второй – слишком агрессивным. Если нарушить это правило, то супругов ждет скорый развод. В народе говорят, что отношения даже могут закончиться довольно трагично.

Не рекомендуется покупать или шить короткое свадебное платье, поскольку таким же будет семейная жизнь влюбленной пары. Кроме того, не стоит выбирать отдельно юбку и корсет (лучше цельное платье) и наряд с глубоким вырезом.

Какие цвета не стоит выбирать для свадебного платья / Фото Canva

В каких цветах гостям нельзя приходить на свадьбу