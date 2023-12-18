Какое животное будет символом 2024 года и почему именно оно

По китайскому (восточному) календарю, символом года является одно из 12 животных. В частности, выделяют Мишу (Крысу), Быка, Тигра, Кролика (Кота), Дракона, Змею, Лошадь, Козу, Обезьяну, Петуха, Собаку и Свинью.

Символом 2023 был Черный Водяной Кролик. Он "передает эстафету" Зеленому Деревянному Дракону, пишет 24 Канал.

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2024 – год Дракона

Так, символом 2024 года будет Зеленый Деревянный Дракон. В китайской культуре он считается одним из самых сильных. Кстати, тоже является символом императорской власти.

Дракон символизирует силу, мудрость, удачу и богатство. Это животное считается счастливым.

Дракон также реализует идею экологичности и природоохранных ценностей. А еще его ассоциируют с успехом, процветанием и долголетием. Поэтому 2024 год должен быть годом перемен, успеха и внутренней перезагрузки.

Кстати, год Дракона начнется не с 1 января, а с 10 февраля. К тому времени еще будет царить Черный Водяной Кролик.

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Символ 2024 года / freepik