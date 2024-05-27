Список имен по знаку зодиака для мальчиков: выберите наиболее удачный вариант
Знак зодиака очень влияет на судьбу человека. У каждого есть отличительные черты характера, которые помогают двигаться по жизни. Имя также сопровождает на протяжении всего становления и наделяет определенными особенностями, в частности из-за своего значения.
Считается, что если правильно подобрать знак зодиака и имя, то жизнь ребенка сложится наилучшим образом. Варианты для мальчика подготовил LifeStyle 24.
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Имена для мальчиков по знаку зодиака
Овен
Овнам важно достигать своей цели, однако сложно принимать поражения. Даже в безвыходной ситуации они никогда не прислушиваются к советам близких.
Мужские имена для Овнов: Александр, Олег, Юрий, Святослав и Марк.
Имена для Овнов
Телец
С Тельцами легко строить отношения и находить общий язык, ведь они имеют довольно легкий характер. Всегда контролируют свои эмоции.
Мужские имена для Тельцов: Даниил, Петр, Павел, Кирилл и Богдан.
Имена для Тельцов
Близнецы
Мужчины, которые родились под знаком зодиака Близнецы, – невероятно артистичные, харизматичные и яркие. Они любят выделяться среди людей.
Мужские имена для Близнецов: Сергей, Игорь, Роман, Анатолий и Георгий.
Имена для Близнецов
Рак
Обычно Раки налаживают контакт с людьми сразу. Они не любят открывать душу полностью, но очень доброжелательны.
Мужские имена для Раков: Денис, Станислав, Тимофей, Виталий и Ростислав.
Имена для Раков
Лев
Мужчины под знаком зодиака Лев – гордые и уверенные в себе. Часто эти черты характера мешают им нормально воспринимать даже конструктивную критику.
Мужские имена для Львов: Андрей, Артур, Илья, Кирилл и Константин.
Имена для Львов
Дева
Девы – достаточно рациональные и любят стабильность. Они обычно никуда не спешат, а любые решения принимают долго и взвешенно.
Мужские имена для Дев: Мирон, Анатолий, Тимур, Степан и Виктор.
Имена для Дев
Весы
Весы – очень коммуникабельны. Они любят находиться в больших и шумных компаниях и чувствуют себя там абсолютно комфортно.
Мужские имена для Весов: Филипп, Алексей, Назар, Евгений, Лев и Михаил.
Имена для Весов
Скорпион
Скорпионы довольно часто бывают слишком самоуверенными. Они легко идут на риски и экстрим, ведь не боятся негативных последствий.
Мужские имена для Скорпионов: Николай, Владислав, Давид, Тарас и Глеб.
Имена для Скорпионов
Стрелец
Стрельцы привлекают женщин своей открытостью и хорошим чувством юмора. Они редко бывают одинокими, поскольку обычно имеют много друзей.
Мужские имена для Стрельцов: Владимир, Артем, Захар, Тимур и Радомир.
Имена для Стрельцов
Козерог
Благодаря своей сдержанности и дисциплины, Козероги достигают значительных успехов в карьере. Они серьезно относятся и к отношениям.
Мужские имена для Козерогов: Василий, Эдуард, Егор, Борис и Вадим.
Имена для Козерогов
Водолей
Водолеи – добрые и сочувствующие мужчины. Они никогда не оставят близкого человека в беде и всегда постараются помочь.
Мужские имена для Водолеев: Аркадий, Тимофей, Демьян, Иван и Арсений.
Имена для Водолеев
Рыбы
Рыбы любят бывать наедине. Чтобы чувствовать себя комфортно, им не нужны люди вокруг – достаточно тишины и покоя.
Мужские имена для Рыб: Матвей, Лука, Иосиф, Федор и Филипп.
Имена для Рыб