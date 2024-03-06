4 французских мужских имени, которые поражают своей благозвучностью
Французские имена – не очень популярны в Украине, однако невероятно красивые и по-особому звучат. Поэтому ребята, которые их имеют, часто привлекают к себе внимание.
LifeStyle 24 подготовил список французских имен. Один из предложенных вариантов родители могут выбрать для своего будущего сына.
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Подборка благозвучных французских имен для мальчиков
Пьер
Французское имя Пьер образовалось от греческого слова "петрос", которое означает "камень", "скала". В Украине более популярна его другая форма – Петр.
Владельцы этого имени – очень темпераментные и импульсивные, однако могут быть нежными с близкими людьми. Достигать поставленных целей им помогает мужественный и сильный характер.
Франсуа
Имя Франсуа особую популярность приобрело в эпоху Возрождения. Оно состоит из двух слов: "francois" ("французский") и "franc" ("свободный").
Такие мужчины всегда стремятся к независимости, не терпят ограничений, поэтому часто могут нарушать правила. Обычно они лучше всего проявляют себя в творческих профессиях, где достигают хороших результатов.
Жерар
Имя Жерар происходит от древнегерманского имени Герард, которое образовалось из двух частей: "ger" ("копьё") и "hard" ("отважный", "сильный", "стойкий").
Парням, которые имеют это имя, не страшны никакие препятствия на пути к достижению желаемых целей. Они найдут выход даже из сверхсложной ситуации, благодаря своему острому уму и реализму.
Себастьян
Имя Себастьян имеет не только французские корни, но и греческие. В частности, оно переводится как "уважать" и происходит от слова "sebasteo".
Мужчины, которым принадлежит это имя, выделяются невероятной мудростью и умом. Они любят учиться, применять приобретенные знания в реальной жизни и пробовать свои силы в различных занятиях.