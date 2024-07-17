Если вы в ожидании сына: 4 мужских имени, которые привлекают счастливую судьбу

Пожалуй, все родители хотят, чтобы у их детей была счастливая судьба, чтобы на жизненном пути встречалось как можно меньше испытаний. Интересно, что счастье постоянно сопровождает владельцев некоторых имен.

Имеют хорошую судьбу мужчины, которым принадлежат имена Макар, Николай, Ярослав и Алексей. Поэтому родителям, которые вскоре ждут сына, можно назвать его так. Подробнее читайте в материале LifeStyle 24.

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Макар

Имя Макар образовалось в Древней Греции. Его можно увидеть в древнегреческой мифологии, ведь бога грома и молний раньше называли Макариосом. Это имя переводится как "благословенный" или "счастливый".

Достичь успехов в жизни Макару помогает именно его характер. Дело в том, что парень умеет находить выход из любой сложной ситуации. У него дела идут хорошо и в личной жизни, ведь является хорошим семьянином.

Николай

Имя Николай также имеет древнегреческие корни и возникло от имени Николаос. Оно трактуется как "победитель народов" и считается одним из самых популярных не только в Украине, но и в мире.

Николай часто занимает руководящие должности, поскольку хорошо проявляет себя на работе. Однако из-за этой строгости иногда не может найти общий язык с коллегами. Для такого мужчины тому же важно построить крепкий брак.

Как назвать мальчика / Фото Freepik

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Ярослав

Славянское имя Ярослав состоит из двух частей: "яр" и "слав". Поэтому имеет значение "ярый и славный", "ярый славой". К тому же существует женский аналог этого имени – Ярослава.

Ярослав является достаточно настойчивым, поэтому никогда не останавливается на пути к целям. Он стремительно движется по карьерной лестнице, пока не начнет занимать важнейшую должность. Несмотря на это, находит время и на семью.

Алексей

Имя Алексей имеет древнегреческое происхождение. Впоследствии оно пришло и на территорию Киевской Руси и является популярным до сих пор. Образовалось от слова "алексо" или "алексиос" и толкуется как "защитник".

Алексей занимается только теми делами, которые приносят ему удовольствие и хорошую прибыль. В отношениях с женщинами любит проявлять инициативу. Всегда найдет время на любимого человека и романтику.