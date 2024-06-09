Они встречаются нечасто: 5 волшебных имен для девочек

Некоторые женские имена настолько редкие, что их почти невозможно встретить в повседневной жизни. Тем они и особенные и иногда завораживают своей благозвучностью.

Родителям, у которых вскоре должна родиться дочь, понадобится подборка волшебных имен, которую подготовил LifeStyle 24. Поверьте, они вам понравятся.

Красота От них перехватывает дыхание: 5 древних имен для девочек

Волшебные имена для девочек: редкие, но красивые

Виолетта

Имя Виолетта образовалось от латинского слова "viola", которое переводится как "фиалка". Есть и другие значения: "решительная" и "эмоциональная". Таким девушкам важно выполнять свою работу на сто процентов, поэтому на них можно положиться.

Зарина

Есть несколько версий происхождения имени Зарина. По одной, с персидского языка оно означает "золотая". Согласно другой теории, имеет славянское происхождение и трактуется как "звезда". У обладательниц этого имени довольно сложный характер, который почти невозможно обуздать. Иногда они даже бывают жестокими.

Как назвать дочь / Фото Unsplash

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Ясмина

Считается, что имя Ясмина имеет арабские корни. Есть несколько значений: "цветок жасмина", "райский цветок", "подарок богов" или "та, которая окажется в раю". Девушки, которые обладают этим именем, постоянно решаются на спонтанные поступки и решения, чем часто удивляют свое окружение.

Роксана

Имя Роксана – иранское и трактуется как "свет" или "сияние". Существует мнение, что оно возникло в Персии и толкуется как "голова". У женщин, которым принадлежит это имя, – невероятная сила духа и волевой характер.

Анита

Имя Анита имеет древнееврейское, немецкое и испанское происхождение, поэтому переводится по-разному: "изящество", "милость", "благодать", "польза", или "грация". Обладательницам этого имени ничего не страшно на пути к цели или мечте.