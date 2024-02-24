7 женских имен, которые приносят своим обладательницам любовь и счастливый брак

Выбирать имена для детей нужно очень внимательно. Ведь они влияют не только на характер, но и на судьбу. Например, есть такие, которые притягивают семейное счастье и любовь.

LifeStyle 24 составил подборку женских имен, которые обещают своим обладательницам счастливый брак. Обратите внимание на один из этих вариантов, если хотите для своих дочерей хорошей судьбы.

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Женские имена, которые приносят своим обладательницам любовь

Имя Любовь пришло к нам из Древней Греции. Его значение соответствует звучанию. Обладательницы этого имени невероятно чуткие, внимательные и мягкие в отношениях с мужчинами. Они умеют создавать домашний уют и очень любят детей.

Имя Зоя с греческого языка переводится как "жизнь". У таких женщин семья – всегда на первом месте. Поэтому они точно знают, как создать теплую атмосферу вокруг. В отношениях с партнером всегда проявляют искренние чувства и заботу.

Имя Людмила – славянского происхождения и образовано из двух частей: "люд" ("народ", "люди") и "милая" ("желанная", "та, что нравится"). Поэтому и трактуется как "милая людям". Девушки, которые имеют это имя, умеют любить. Однако в отношениях проявляют инициативу.

Счастливые имена для девочек / Фото Canva

Имя Олеся имеет славянское происхождение и означает "лесная", "девушка из леса". Такие женщины очень верные, поэтому никогда не предадут своего партнера. Они любят, чтобы в доме царили комфорт и чистота, а также умеют вкусно готовить.

Имя Диана связывают с римской богиней Луны и охоты. С персидского языка оно переводится как "божественная" или "посланница благодеяния и здоровья". Обладательницы этого имени ищут серьезных парней, ведь не хотят строить легкомысленные отношения,

Имя Юлия имеет несколько теорий своего происхождения. С греческого языка оно трактуется как "пушистая", "кудрявая", "волнистая", а с латинского – "из рода Юлиев", "июльская". Женщины, которые обладают этим именем, никогда не страдают от дефицита мужского внимания.

Имя Наталья появилось от латинского слова "natalis", которое переводится как "родная". Такие девушки считают, что семья – это самое главное в жизни. Поэтому обычно они являются хорошими женами и матерями.