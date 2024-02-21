Принадлежат диснеевским персонажам: подборка женских имен, которые будут популярными в 2024 году

Часто молодые родители следят за тенденциями нового года, чтобы выбрать имя для своего ребенка. Ведь модные и интересные варианты появляются постоянно.

Какие имена будут популярными в 2024 году читайте в материале. Выбор достаточно большой, поэтому вы точно найдете идеальный вариант для своей будущей дочери.

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Список популярных имен для девочек на 2024 год

Фильм "Барби", американского режиссера Греты Гервиг, вышел в 2023 году и получил бешеную популярность во всем мире. Поэтому в 2024 году люди начали выбирать для девочек имя, похоже на то, которое имеет главная героиня ленты. В частности, родители часто называют своих дочерей Барбарой.

Популярными также имена, которые лучше всего подчеркивают женственность. В список попали такие: Доротея, Гвиневра, Хани, Айседора, Лаванда, Матильда, Теодора, Алиса, Элиза, Мейв. Последнее, в частности, принадлежит героине популярного британского сериала "Сексуальное образование", который вышел в 2019 году.

Интересно, что в 2024 году значительную популярность получили имена, которые принадлежат героям киноработ студии Disney. Например, участница реалити-шоу "Остров любви", которая стала мамой в январе, назвала свою дочь Бэмби. А английская телеведущая Стейси Дули выбрала для малышки имя Минни.

В 2024 году также стоит обратить внимание и на другие имена диснеевских персонажей. Например, речь идет о таких: Аврора, Ариэль, Белль, Жасмин, Эсмеральда, Тиана, Анна, Эльза, Аша, Далия и Амайя.