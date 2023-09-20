Почти у всех был случай, когда неожиданно заканчивается средство для смытья макияжа. Или его просто забыли, отправляясь в поездку. Но ложиться в постель с косметикой на лице нельзя – в этом случае нужно воспользоваться подручными средствами, о которых расскажет 24 Канал.

К слову Больше не будет: 5 действенных масок для волос, которые удивят результатом

Кокосовое масло

Кокосовое масло легко справится с удалением макияжа и даже сможет избавиться от водостойкой туши. Также кокосовое масло может увлажнить кожу и единовременно заменить крем. Помните, что обычно кокосовое масло хранится в твердом состоянии, поэтому сначала нужно его смягчить в горячей воде. Вместо кокосового масла можно использовать другое (жожоба, шиповник, если все критично – берите оливковое).

Вазелин

Вазелин также дешевое и простое средство, которое легко смоет вечерний макияж и не засушит кожу. Он безопасен для зоны в районе глаз.

Увлажняющий крем

Если у вас есть увлажняющий крем, используйте его для снятия макияжа. Ведь в кремах обычно есть те же масла, которые растворят косметику.

Детский шампунь или детское масло

Мягкий детский шампунь не будет раздражать кожу, особенно кожу вокруг глаз. Детское масло тоже будет мягко удалять макияж. Нанесите несколько капель на ватный диск и нежно протрите лицо.

Мыло

Этот вариант лучше использовать в действительно безысходных ситуациях. Вспените мыло в руках и нанесите на кожу, но массируйте не слишком интенсивно, чтобы не повредить лицо. По возможности используйте увлажняющий крем спустя.

Важно! Помните, что все эти средства подходят только для экстренных случаев. Пользоваться ими может ухудшить состояние вашей кожи лица.