Маски и скрабы для волос можно с легкостью сделать в домашних условиях, а результат будет не хуже, чем после магазинных уходов. 24 Канал собрал лучшие рецепты масок, которые будут бороться с выпадением волос.

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Яичная маска

Возьмите 2 яйца и по 2 чайные ложки оливкового масла и лимонного сока. Хорошо смешайте и нанесите на волосы – от корней до кончиков. Заверните волосы полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой и полотенцем. Удерживайте маску 40 минут, а затем смойте теплой водой. Эта маска питает корни волос и отшелушивает омертвевшие частицы, а также укрепляет пряди, что очень важно. Чтобы увидеть результат, делайте эту маску около раза в неделю.

Маска из зеленого чая

Вам понадобится 2 столовые ложки свежего теплого чая, один куриный желток и 10 капель масла розмарина. Сначала смешайте масло с желтком, затем добавьте чай. Получившуюся смесь нанесите на корни волос и промассируйте кожу головы. Подержите 5-10 минут и смойте водой. Важно, что вода должна быть холодной или теплой, чтобы желток не обратился. Затем помойте волосы шампунем. Такую маску делайте дважды в неделю в течение 8 недель.

Горчичная маска

В одной емкости смешайте 3 столовых ложки горчицы, 2 столовых ложки оливкового масла, один желток, 1 столовую ложку сахара и разбавьте все 6 столовыми ложками воды. Массажными движениями нанесите смесь на корни волос. Маску нужно выдержать пол часа под полиэтиленом и полотенцем. Смойте водой, а затем шампунем. Для эффекта повторяйте маску раз в неделю в течение 2 месяцев.



Домашний уход за волосами / Фото Pexels

Маска с глиной

Для этого рецепта нам нужна косметическая глина – 2 столовые ложки. Ее нужно развести водой так, чтобы консистенция напоминала густую сметану. Смешайте глину с 1 столовой ложкой корицы и оливкового масла, а также желтком. Нанесите маску на все волосы и, как в предыдущих рецептах, заверните в пакет и полотенце. Это нужно делать для того, чтобы маска действовала более эффективно и сохранялось тепло. После того как подержали смесь 30 минут, смывайте водой. Эту маску лучше использовать раз в неделю.

Медовая маска

Следует хорошо смешать столовую ложку меда, касторового масла и один желток. Получившуюся смесь нанесите на корни волос и активно вотрите ее в кожу головы в течение 5 – 10 минут. Накройте волосы полиэтиленовой шапкой и махровым полотенцем. Рекомендуется держать маску на волосах до 3 часов. После этого смойте ее шампунем. Для достижения наилучшего эффекта медовые маски рекомендуется использовать дважды в неделю в течение 12 недель. Они не только предотвращают выпадение, но и увлажняют волосы и придают блеск.