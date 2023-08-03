Имена на Хмельниччине: как называли детей в этом году

География региона также оказывает влияние на выбор имен. Ибо родители опираются на разные факторы. А как насчет Хмельниччины?

У жителей каждой области Украины есть свои вкусы и предпочтения. Это относится и к Хмельницкой области. Итак, узнаем, как называли своих детей в 2023 году на Хмельниччине.

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Имена для детей в Хмельницкой области

Жителей, у которых довольно классические вкусы, в Хмельницкой области немало. Они предпочитают всем знакомым именам. Поэтому в первом полугодии 2023 года здесь чаще всего называли детей так:

девочек появилось больше всего с именами Анастасия, Анна, Виктория, Эмилия, Ева, Злата, Милана, Соломия, София.

появилось больше всего с именами Анастасия, Анна, Виктория, Эмилия, Ева, Злата, Милана, Соломия, София. тогда как мальчиков называли Арсен, Артем, Дамир, Даниил, Захар, Макар, Марк, Матвей, Тимофей.

Но нашлись те, кто не любит традиционности и любит что-нибудь интересное. Так что креативности тоже хватало. В частности, выбирали такие редкие имена для мальчиков: Арон, Лаврин, Линар, Лука, Наум, Одиссей, Платон, Саян, Стефан, Тесей, Устим.

Фантазия отлично сработала и в выборе имен для девочек. К примеру, Анита, Вирсавия, Есения, Лиана, Ливия, Мирра, Санди, Сельви, Ясмин.

Специалисты утверждают, что война не повлияла на выбор в Хмельницкой области. То есть здесь имен, связанных с военными терминами, не наблюдалось (например, Джавелина или Хаймерс).

Отметим, что в Ивано-Франковской области Самыми редкими именами для девочек были Эйлин, Нелли, Аврора, Василиса, Лея и Луна. В то время как мальчиков называли нестандартно так: Эстер, Уильям, Итан, Радым и Егор.