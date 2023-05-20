Долгое пребывание на одном месте работы может оказаться не слишком благоприятным для всех знаков зодиака. Но в последнее время это очень критично для Овнов, Львов и Стрельцов, пишет 24 Канал.

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Овен

Некоторые представители Овнов могут слишком долго находиться на одном рабочем месте. Даже если это полностью устраивает, лучше выйти из зоны комфорта.

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Лев

Импульсивные Львы могут часто менять работу, но сейчас это действительно следует делать в том случае, если работа не доставляет удовольствия. Ищите себя до тех пор, пока будет такая возможность.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Некоторые представители Стрельцов боятся признаться себе и другим о том, кем они хотели быть на самом деле. Это ваш знак бросить работу и посвятить себя делу, о котором мечтаете.

Гороскоп для Стрельцов