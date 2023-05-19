Удача улыбнется Весам и Водолиям в финансовой сфере, пишет 24 Канал. В летний период представители этого знака зодиака могут сказочно разбогатеть.

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Весы

Начало лета принесет финансовые изменения в жизнь Весов и эти изменения будут приятными. Возможно, вас ожидает повышение и существенный рост зарплаты. Так перед представителями этого знака зодиака появятся новые возможности.

Гороскоп для Весов

Водолей

Лето и новый сезон подтолкнет Водолеев к созданию собственного дела. Их ждет немало вызовов и много работы над собой, но их труд будет щедро вознагражден. Водолеям удастся совершить масштабную покупку, о которой они давно мечтали.

Гороскоп для Водолеев