Покажут на дверь: этих 2 знаков зодиака уволят с работы на следующей неделе

Отсутствие новых достижений, переутомление и другие причины могут привести к увольнению. Какие знаки зодиака могут потерять работу на следующей неделе, читайте ниже.

Новая неделя станет рискованной и проблемной в сфере работы. Львы и Тельцы могут быть уволены, пишет 24 Канал.

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Телец

На следующей неделе у Тельцов будет слишком много ссор и конфликтов с коллегами. Постоянные скандалы могут надоесть начальству, поэтому оно покажет вам на дверь.

Чтобы избежать увольнения, стоит попытаться найти общий язык с сотрудниками компании и сблизиться.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Льва на этой неделе будут упрекать за несовершенное выполнение своих обязанностей и плохую производительность.

Не следует сразу опускать руки и поддаваться решению босса, а продемонстрировать себя с лучшей стороны.

Гороскоп для Львов