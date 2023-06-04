Покажут на дверь: этих 2 знаков зодиака уволят с работы на следующей неделе
Отсутствие новых достижений, переутомление и другие причины могут привести к увольнению. Какие знаки зодиака могут потерять работу на следующей неделе, читайте ниже.
Новая неделя станет рискованной и проблемной в сфере работы. Львы и Тельцы могут быть уволены, пишет 24 Канал.
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Телец
На следующей неделе у Тельцов будет слишком много ссор и конфликтов с коллегами. Постоянные скандалы могут надоесть начальству, поэтому оно покажет вам на дверь.
Чтобы избежать увольнения, стоит попытаться найти общий язык с сотрудниками компании и сблизиться.
Гороскоп для Тельцов
Лев
Льва на этой неделе будут упрекать за несовершенное выполнение своих обязанностей и плохую производительность.
Не следует сразу опускать руки и поддаваться решению босса, а продемонстрировать себя с лучшей стороны.
Гороскоп для Львов