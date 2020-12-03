В противовес Украине, в США уже полностью готовятся к Рождеству и Новому году. Несмотря на пандемию, звезды украшают свои дома елками и праздничным декорированием, чтобы не думать о тяжелом годе, который уже находится на финише. Кто зажег свои рождественские елки и находится в сладком ожидании праздников – читайте на LifeStyle 24.

Многие звезды предпочитают не показывать свои жилища в сети, а некоторые наоборот – как можно пышнее украшают имения, чтобы было чем щеголять перед подписчиками. Как бы это ни было, но все знаменитости ждут Рождества и магии, поэтому праздничная атрибутика постепенно появляется на многих инстаграм-аккаунтах звезд.

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В их число уже вошли Кайли Дженнер, Кьяра Ферраньи, Селена Гомес, Мелания Трамп и другие. Вместе с родными они не только украсили свои домашние елки, но и уже успели приготовить имбирное печенье, и посмотреть несколько тематических фильмов. Предлагаем самим посмотреть фото звезд и набраться праздничного настроения!

Кайли Дженнер

Селена Гомес

Рози Хантингтон-Уайтли

Мелания Трамп

К слову Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству: сказочные фото и видео

Джиллиан Харрис

Мэрайя Кэри

Кьяра Ферраньи