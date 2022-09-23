Как подготовиться к тяжелой зиме: вещи, необходимые в каждом доме для обогрева

Нынешняя зима обещает быть сложной и холодной, особенно для жителей прифронтовых городов и отдаленных населенных пунктов. Как не замерзнуть без централизованного отопления и что нужно иметь для этого – читайте в материале.

24 канал собрал список того, о чем следует позаботиться до начала отопительного сезона.

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Найдите альтернативу батареям

Учитывая, что не во все дома сможет поступать тепло от областных ТЭС, важно подготовить несколько альтернатив, возле которых можно будет погреться.

В первую очередь – это электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом или кондиционеры. Однако даже свет может подвести в самый удачный момент. Поэтому важно иметь при себе дрова или хворост для того, чтобы в крайнем случае развести себе костер.

Если у вас дома нет камина, печи или других приборов для обогрева с помощью сырья, не стоит использовать "буржуйки" или костер прямо в доме.

Как подготовиться к холодной зиме / Фото Unsplash

Обзвоните друзей

Коммуникация может помочь в самые сложные моменты, поэтому перед началом отопительного сезона стоит обсудить ситуацию с вашими близкими, друзьями и родственниками, у которых есть возможность пожить в случае экстренной ситуации.

Особенно важно выяснить, у кого есть дома за городом, где есть печи или камины для обогрева. Лучше всего в кризисной ситуации скоординироваться и договориться жить вместе – так и в доме будет теплее и необходимые бытовые дела выполнять будет легче.

Как подготовиться к холодной зиме / Фото Unsplash

Баллоны с газом

Если в вашем населенном пункте может исчезнуть газоснабжение, важно заранее запастись несколькими газовыми баллонами, а в идеале – переносной туристической конфоркой, с помощью которой можно будет готовить еду и греться.

Газ поможет без копоти и запаха приготовить блюда или вскипятить воду.

Как подготовиться к холодной зиме / Фото Unsplash

Договоритесь с соседями о генераторе

Если вы живете в многоквартирном доме, нужно пообщаться с соседями и договориться приобрести генератор – так и у вас будет возможность не только подзаряжать устройства, но и подключить обогрев.

Обязательно нужно пообщаться с главами местного самоуправления и обсудите сценарии в случае возможных кризисных ситуаций – договоритесь о пунктах обогрева, альтернативных путях и помощи.

Как подготовиться к холодной зиме / Фото Unsplash