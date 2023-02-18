Не смартфоном единственным: важные вещи, без которых не стоит выходить из дома

Современный человек должен быть готов к разным ситуациям. Существуют вещи, которые понадобятся в любой момент. Поэтому перед тем, как выходить из дома, следует тщательно пересматривать содержимое своей сумки.

Лучше заранее обдумать список вещей, которые вам необходимы ежедневно. 24 Канал предлагает свою подборку вещей, которые не стоит забывать дома.

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Документы

Личные документы каждому человеку всегда нужно носить с собой. Паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение или студенческое удостоверение – у каждого свой индивидуальный список документов.

Конечно, удобнее всего хранить все в Дии и электронном формате. Однако бывают случаи, когда бумажный вариант надежнее, поскольку телефон может разрядиться в наиболее неожиданный момент.



Список вещей, которые всегда нужно носить с собой / Фото Canva

Наличные

Во время пандемии кредитная карта стала очень нужной, поскольку позволяет рассчитываться за покупки совершенно бесконтактно. Однако не в каждом магазине можно рассчитаться картой, а потому лучше всегда иметь наличные деньги в кошельке.

Кроме того, из-за отключения света оплата картой часто может быть недоступна. Поэтому не стоит выходить из дома без наличных денег.

Быстрый перекус и вода

Когда вы уходите из дома надолго, обязательно возьмите с собой еду и воду. Поддерживать водный баланс важно для здоровья человека.

Зимой организм может потребовать меньше воды, однако следует употреблять достаточное количество напитков. Поэтому теплый чай или кофе в термосе – хороший вариант, чтобы согреться и чувствовать себя бодро.

Кроме того, следует не забывать о питательном и полезном перекусе. Это может быть как энергетический батончик, орехи, фрукты или сухофрукты, так и бутерброд, хлебцы, йогурт.

В любой момент могут объявить воздушную тревогу, которая может занять несколько часов. Поэтому в такие моменты особенно важно иметь с собой пищу и воду.



Выходить из дома стоит с вкусным перекусом и водой / Фото Canva

Медикаменты

Еще одним необходимым пунктом среди вещей есть медикаменты. Это особенно важно, когда вы принимаете определенные лекарства каждый день. В таких случаях нужные медицинские препараты лучше носить всегда с собой.

К тому же составьте список медикаментов в соответствии с особенностями собственного здоровья, которые в той или иной ситуации могут понадобиться.



Выходить из дома не стоит без нужных медикаментов / Фото Pinterest

Автор: Ольга Бомко