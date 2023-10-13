3 лучших сорта лука для посадки на зиму: выбор огородников

В октябре огородники часто сажают лук на зиму. У него есть время укорениться до морозов. В то же время, нет риска заражения болезнями и вредителями.

Также зимние сорта лука обычно дают больший урожай, чем овраги. Здесь важно выбрать такие луковицы, которые могут развиться при 12-14-часовом дне. Какие именно сорта следует выбрать для посадки осенью – знает 24 Канал.

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Лучшие сорта для посадки на зиму

Среди них – Купидо, Радар, Центурион, Бирнформиг, Августа, Песо, Штутти, Ред Барон, Геркулес, Сеншуй, Шекспир, Шеба, Гледстоун, Голиат или Болеро, лук-шалот. Они отличаются высокой стойкостью к морозам.

Их сажают при температуре +5, пока еще нет стабильных заморозков. Важно, чтобы посадочный материал был здоров, без пятен и одинакового размера. Наибольшим спросом пользуются такие три сорта, как Радар, Шекспир и Сеншуй.

Радар

Относится к ранним сортам для посадки на зиму. Его преимущество в том, что такие луковицы не будут пускать стрелки. Шелуха будет плотной и долго сохраняться.



Сорт "Радар" / Фото "Добродар"

Период вегетации примерно 260 дней. Головки весят по 150 граммов любая, но отдельные могут быть и 250-300 граммов. Кожа плодов – желто-золотистого оттенка. Она хорошо будет защищать луковицы от повреждений и мороза. Такие сорта также устойчивы к болезням.

Шекспир

Этот сорт отличается большим урожаем. Легко переносит суровые зимы и не будет пускать стрелки. Огородники очень любят именно этот сорт. Плоды произрастают круглой формы значительных размеров. А еще – они очень вкусные и хрустящие.



Сорт "Шекспир" / Фото Good Harvest

"Шескпир" имеет крепкую коричневую кожуру, которая может выдержать низкие температуры, даже до -18. Для других сортов – это было бы холодно. Головки становятся спелыми достаточно быстро: первые плоды можно выкапывать через 75 дней. Лук этого сорта практически не болеет.

Сеншуй

Сеншуй обладает высокой стойкостью к болезням, особенно к мучнистой росе. Также он отлично будет сохраняться на протяжении всей зимы. В то же время, стрелки также пускать не будет.



Сорт "Сеншуй" / Фото "Флориум"

Такой лук произрастает среднего размера, весит до 250 граммов, желто-коричневого цвета. Такой сорт считается адаптивным до низких температур. Если посадить лук-севок в ноябре, то урожай будете собирать уже в июне.