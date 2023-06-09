5 самых сладких сортов клубники, которые нужно посадить уже в этом году

Клубника – это вкусная и питательная ягода, которая имеет много преимуществ для здоровья. Хочется, чтобы она была не только полезной, но и сладкой, поэтому расскажем о лучших сортах этой ягоды.

Клубника бывает ранне-, средне- и позднеспелых сортов. Выбрать из них наиболее урожайные – непростая задача, ведь не хочется потратить средства впустую. 24 Канал подскажет, какие сорта клубники самые сладкие.

Читайте также Обработайте этим кусты смородины и белые пятна исчезнут: 6 надежных средств от болезней

Самые сладкие сорта клубники

"Вима занта" – популярный сорт, относящийся к ранним. Ягоды вырастают достаточно большие и тяжелые. Дают урожай во второй половине мая и до середины июня. С одного куста можно собрать до 700 граммов ягод. Они хорошо созревают, но помним, что им нужно обрезать усы, иначе будут расти меньше.



Сорт "вима занта" / Фото Agronomist.in

"Мурано" дает очень много плодов: с одного куста можно сорвать 1,5 килограмма клубники. Они – сладкие, но с маленькой кислинкой. Первые ягоды появляются в начале июня. Кусты хорошо приживаются и в саду, и в теплице. Устойчивы к разным болезням. Если очень жарко их нужно поливать, иначе засохнут и не будет плодов.



Сорт "Мурано" / Фото Litynsad.com

"Кимберли" – это один из самых ранних сортов клубники, не приносящий проблем садоводам. Подходит для нормального климата без сильных засух или дождей. Вкус этих ягод напоминает карамель из-за большого количества сахаров. Вес одной штуки достигает 40 граммов. Для того чтобы давать много плодов, "кимберли" нужно несколько лет. Также необходимо регулярно подпитывать землю под этот сорт и защищать кусты от вредителей.



Сорт "Кимберли" / Фото GradinaMax

Одним из фаворитов садоводов по сортам клубники является "хоней". Он дает большой урожай, а плоды – красивые и привлекательные, да еще очень сладкие. Кусты растут высокими и крепкими. Обладают ярко-красным цветом, но практически не пахнут. С одного куста можно собрать 1,2 килограмма плодов. "Хоней" нужно обрабатывать от болезней и вредителей.



Сорт "хоней" / Фото Сад-огород

"Альбион" относится к ремонтантным сортам, то есть к тем, которые способны давать плоды несколько раз за один сезон. И это большое преимущество среди других садоводов. Сами ягоды круглой формы и имеют яркий сладкий вкус. Впрочем, они очень любят тепло, поэтому их в основном сажают в парниках и теплицах.



Сорт "Альбион" / Фото Садовый центр "Садко"