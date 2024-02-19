Локоны становятся ломкими: какие резинки для волос не стоит использовать и почему

Аксессуары для волос – это то, что может удачно дополнить любой образ. Благодаря резинкам, например, можно сделать очень красивые прически. Однако важно правильно их выбирать, чтобы не навредить волосам. Ведь пряди могут начать выпадать.

Лучше всего для создания причесок использовать шелковые резинки. Ведь они сделаны из натуральной ткани и имеют очень эстетичный вид. Подробнее расскажет LifeStyle 24.

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Польза шелковых резинок для волос

Шелковые резинки подходят для всех типов волос и кожи. Поэтому можете не бояться покупать их в магазинах. Такой аксессуар обладает невероятно полезными свойствами. В частности, укрепляет структуру волос, защищает и смягчает их, препятствует появлению секущихся кончиков.

Особую популярность среди девушек шелковые резинки обрели в последние годы. Однако за ними важно тщательно ухаживать. Аксессуар обязательно нужно стирать руками, а сушить в безопасном месте. В частности, необходимо избегать отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Какие резинки вредят волосам

Важно отметить, что вредят волосам резинки, которые сделаны из синтетических материалов. Именно из-за них волосы постоянно электризуются, а потом становятся сухими, ломкими и тусклыми. Вы не получите крепкие и эластичные локоны.

Не используйте такие резинки для волос / Фото hochu.ua

Не используйте такие резинки для волос / Фото hochu.ua

Не используйте такие резинки для волос / Фото hochu.ua

Не используйте такие резинки для волос / Фото hochu.ua