Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников

С 1 сентября 2023 вступил в силу новый церковный календарь. Даты религиозных праздников изменились. В частности, теперь в ноябре отметим праздник Андрея Первозванного, который раньше приходился на 13 декабря.

В ноябре есть немало церковных праздников. Среди них – Собор Архистратига Михаила, Святой великомученицы Екатерины, святого апостола Андрея Первозванного. Когда именно будут отмечать Андрея Первозванного и другие церковные праздники – расскажем дальше 24 Канала.

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Церковные праздники в ноябре

1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамиана.

– святых чудотворцев Космы и Дамиана. 2 ноября – мучеников Ахиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и других с ними.

– мучеников Ахиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и других с ними. 3 ноября – обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобной княжны Анны, дочери князя Всеволода I Ярославича.

– обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобной княжны Анны, дочери князя Всеволода I Ярославича. 4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея;

– преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея; 5 ноября – мучеников Галактиона и Эпистимия.

– мучеников Галактиона и Эпистимия. 6 ноября – святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.

– святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. 7 ноября – мученика Феодота Анкирского.

– мученика Феодота Анкирского. 8 ноября – Собор Архистратига Михаила

– Собор Архистратига Михаила 9 ноября – иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской.

– иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской. 10 ноября – мученика Ореста.

– мученика Ореста. 11 ноября – преподобного Феодора Студита, исповедника.

– преподобного Феодора Студита, исповедника. 12 ноября – святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

– святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. 13 ноября – святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

– святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 14 ноября – апостола Филиппа.

– апостола Филиппа. 15 ноября – мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, первый день Рождественского поста.

– мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, первый день Рождественского поста. 16 ноября – апостола и евангелиста Матфея.

– апостола и евангелиста Матфея. 17 ноября – святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

– святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. 18 ноября – мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

– мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского. 19 ноября – пророка Авдия, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха".

– пророка Авдия, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха". 20 ноября – святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

– святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы.

– Введение в храм Пресвятой Богородицы. 22 ноября – апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.

– апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского. 23 ноября – святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

– святителя Амфилохия, епископа Иконийского. 24 ноября – великомученицы Екатерины.

– великомученицы Екатерины. 25 ноября – священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, предания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

– священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, предания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 26 ноября – преподобного Алипия столбника.

– преподобного Алипия столбника. 27 ноября – иконы Божией Матери "Знамение", великомученика Иакова Персянина.

– иконы Божией Матери "Знамение", великомученика Иакова Персянина. 28 ноября – мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.

– мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен. 29 ноября – мученика Парамона и с ним 370 мучеников.

– мученика Парамона и с ним 370 мучеников. 30 ноября – апостола Андрея Первозванного.

Автор: Вера Шурмакевич