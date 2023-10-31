Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников
31 октября 2023, 18:00Читати новину українською
С 1 сентября 2023 вступил в силу новый церковный календарь. Даты религиозных праздников изменились. В частности, теперь в ноябре отметим праздник Андрея Первозванного, который раньше приходился на 13 декабря.
В ноябре есть немало церковных праздников. Среди них – Собор Архистратига Михаила, Святой великомученицы Екатерины, святого апостола Андрея Первозванного. Когда именно будут отмечать Андрея Первозванного и другие церковные праздники – расскажем дальше 24 Канала.
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Церковные праздники в ноябре
- 1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамиана.
- 2 ноября – мучеников Ахиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и других с ними.
- 3 ноября – обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобной княжны Анны, дочери князя Всеволода I Ярославича.
- 4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея;
- 5 ноября – мучеников Галактиона и Эпистимия.
- 6 ноября – святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.
- 7 ноября – мученика Феодота Анкирского.
- 8 ноября – Собор Архистратига Михаила
- 9 ноября – иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской.
- 10 ноября – мученика Ореста.
- 11 ноября – преподобного Феодора Студита, исповедника.
- 12 ноября – святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
- 13 ноября – святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
- 14 ноября – апостола Филиппа.
- 15 ноября – мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, первый день Рождественского поста.
- 16 ноября – апостола и евангелиста Матфея.
- 17 ноября – святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.
- 18 ноября – мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
- 19 ноября – пророка Авдия, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха".
- 20 ноября – святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.
- 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы.
- 22 ноября – апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.
- 23 ноября – святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
- 24 ноября – великомученицы Екатерины.
- 25 ноября – священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, предания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- 26 ноября – преподобного Алипия столбника.
- 27 ноября – иконы Божией Матери "Знамение", великомученика Иакова Персянина.
- 28 ноября – мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.
- 29 ноября – мученика Парамона и с ним 370 мучеников.
- 30 ноября – апостола Андрея Первозванного.