Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников

31 октября 2023, 18:00
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С 1 сентября 2023 вступил в силу новый церковный календарь. Даты религиозных праздников изменились. В частности, теперь в ноябре отметим праздник Андрея Первозванного, который раньше приходился на 13 декабря.

В ноябре есть немало церковных праздников. Среди них – Собор Архистратига Михаила, Святой великомученицы Екатерины, святого апостола Андрея Первозванного. Когда именно будут отмечать Андрея Первозванного и другие церковные праздники – расскажем дальше 24 Канала.

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Церковные праздники в ноябре

  • 1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамиана.
  • 2 ноября – мучеников Ахиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и других с ними.
  • 3 ноября – обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобной княжны Анны, дочери князя Всеволода I Ярославича.
  • 4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея;
  • 5 ноября – мучеников Галактиона и Эпистимия.
  • 6 ноября – святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.
  • 7 ноября – мученика Феодота Анкирского.
  • 8 ноября – Собор Архистратига Михаила
  • 9 ноября – иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской.
  • 10 ноября – мученика Ореста.
  • 11 ноября – преподобного Феодора Студита, исповедника.
  • 12 ноября – святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
  • 13 ноября – святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
  • 14 ноября – апостола Филиппа.
  • 15 ноября – мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, первый день Рождественского поста.
  • 16 ноября – апостола и евангелиста Матфея.
  • 17 ноября – святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.
  • 18 ноября – мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
  • 19 ноября – пророка Авдия, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха".
  • 20 ноября – святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.
  • 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы.
  • 22 ноября – апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.
  • 23 ноября – святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
  • 24 ноября – великомученицы Екатерины.
  • 25 ноября – священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, предания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
  • 26 ноября – преподобного Алипия столбника.
  • 27 ноября – иконы Божией Матери "Знамение", великомученика Иакова Персянина.
  • 28 ноября – мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.
  • 29 ноября – мученика Парамона и с ним 370 мучеников.
  • 30 ноября – апостола Андрея Первозванного.

Автор: Вера Шурмакевич

Автор: Северин Трач