Не допустите этой ошибки: какие растения нельзя сажать рядом

Уже давно садоводы и огородники заметили, что на урожай влияет не только температура, удобрение и другие факторы, но размещение растений. Не все культуры используются между собой, поэтому рассказываем, какие лучше не сажать рядом.

Явление, когда соседние растения не дают развиваться друг другу и даже враждуют, называют аллолопатией, пишет 24 Канал. Чтобы избежать этой ошибки и получить удачный урожай, соблюдайте правила и не сажайте некоторые культуры рядом.

К слову Опасное соседство: что нельзя сажать рядом с черной смородиной

Лук, чеснок – горох, капуста

Все виды лука и чеснок – не дают развиваться гороху и капусте. Поэтому эти растения лучше разграничить другим овощем.

Лук можно сажать рядом с морковью, помидором, баклажаном.

Морковь – укроп, петрушка, анис

Опытные хозяева утверждают, что зелень удручает рост моркови из-за схожести вредителей и болезней. Исследования этого вопроса еще продолжаются, но лучше обезопаситься и сажать эти культуры в отдельности.

Вместе с тем, морковь без сомнений можно сажать рядом с другими культурами, такими как лук, огурец, баклажан, картофель.

Картофель – баклажаны – томаты

Эти культуры нельзя сажать рядом не из-за их вражды, а родства. Они принадлежат к семейству пасленовых (семья цветковых растений), поэтому они страдают схожими болезнями и от одинаковых вредителей. Располагая их рядом, положение этих культур будет не лучшим: вредители будут быстро распространяться.

Картофель можно посадить около лука или моркови, также рядом с чесноком.

Перец – бобовые – капуста – клубника

Эти растения уязвимы к грибковому заболеванию – атракнозу. На листьях растения появляются черные пятна и язвы, из-за которых оно может увянуть.

Вместе с перцем лучше выращивать базилик. Не повредит и морковь, лук, шпинат, укроп и кориандр.

, что рядом лучше не сажать острый и сладкий перец. Все потому, что часто между ними происходит перекрестное опыление. Так сладкий перец вырастет горьковатым, а острый потеряет свое главное свойство.