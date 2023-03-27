Не допустите этой ошибки: какие растения нельзя сажать рядом
Уже давно садоводы и огородники заметили, что на урожай влияет не только температура, удобрение и другие факторы, но размещение растений. Не все культуры используются между собой, поэтому рассказываем, какие лучше не сажать рядом.
Явление, когда соседние растения не дают развиваться друг другу и даже враждуют, называют аллолопатией, пишет 24 Канал. Чтобы избежать этой ошибки и получить удачный урожай, соблюдайте правила и не сажайте некоторые культуры рядом.
К слову Опасное соседство: что нельзя сажать рядом с черной смородиной
Лук, чеснок – горох, капуста
Все виды лука и чеснок – не дают развиваться гороху и капусте. Поэтому эти растения лучше разграничить другим овощем.
- Лук можно сажать рядом с морковью, помидором, баклажаном.
Морковь – укроп, петрушка, анис
Опытные хозяева утверждают, что зелень удручает рост моркови из-за схожести вредителей и болезней. Исследования этого вопроса еще продолжаются, но лучше обезопаситься и сажать эти культуры в отдельности.
- Вместе с тем, морковь без сомнений можно сажать рядом с другими культурами, такими как лук, огурец, баклажан, картофель.
Картофель – баклажаны – томаты
Эти культуры нельзя сажать рядом не из-за их вражды, а родства. Они принадлежат к семейству пасленовых (семья цветковых растений), поэтому они страдают схожими болезнями и от одинаковых вредителей. Располагая их рядом, положение этих культур будет не лучшим: вредители будут быстро распространяться.
- Картофель можно посадить около лука или моркови, также рядом с чесноком.
Перец – бобовые – капуста – клубника
Эти растения уязвимы к грибковому заболеванию – атракнозу. На листьях растения появляются черные пятна и язвы, из-за которых оно может увянуть.
- Вместе с перцем лучше выращивать базилик. Не повредит и морковь, лук, шпинат, укроп и кориандр.