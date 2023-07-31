Являются врагами роз: 9 растений, которые нельзя сажать возле этих цветов
31 июля 2023, 13:09Читати новину українською
Розы уверенно увлекают окружающих опьяняющими ароматами. И удержаться здесь тяжело. Но есть определенные условия, не способствующие их развитию.
Речь идет о смешанной посадке – то есть, насаждении разных растений у роз. Здесь не стоит торопиться. Прежде всего, нужно выяснить, какие растения лучше не сажать у роз, чтобы их не испортить. Это знает 24 Канал.
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Что не стоит сажать у роз
- Гортензия – безусловно роскошный цветок, составляющий достойную конкуренцию розе. Впрочем, она нуждается в кислых почвах, совершенно неподходящих кустам роз.
Гортензии / Фото "Растениевод"
- Папоротник обычно имеет густые листья, которые могут затенять розы и препятствовать их цветению. Розы хотят больше света, чтобы хорошо развиваться.
- Черемуха не годится сажать у роз, ведь она привлекательна для различных вредителей и болезней.
- Среди растений, подавляющих рост роз, занимает свое место астра. Цветок может разрастаться так, что у роз не останется никакого шанса выжить.
- Флоксы имеют привлекательный вид на участке и гармонично сочетаются с розами. Однако есть один нюанс – они обе склонны к заражению мучнистой росой. Поэтому если все же хотите их сажать вместе, придется обрабатывать фунгицидами – специальными веществами от вредителей.
Флокс / Фото "Зеленая усадьба"
- Не стоит сажать на одном участке с розами те растения, у которых корни расположены в верхнем слое земли. Речь идет о туе, можжевельнике и березе.
- Тюльпаны цветут в другое время, чем розы, поэтому существует соблазн разместить их на одном участке. Но это не очень хорошая идея, поскольку тюльпаны нужно каждый год выкапывать. Таким образом, можно повредить корни роз.