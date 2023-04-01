Получите щедрый урожай: какие культуры можно высаживать в теплицу в апреле

Апрель – один из самых популярных месяцев для работы в саду и огороде. В этом месяце можно высаживать культуры в теплицу – какие именно узнайте ниже.

В апреле можно начинать посадку любимых овощей и культур в теплице. 24 Канал составил список растений, которые можно высадить в землю, и рассказал, как за ними ухаживать.

Интересно Что садить в апреле 2023 года: посевной календарь для сада и огорода.

Помидоры

Теплолюбивые томаты не любят холода и колебания температуры, поэтому их лучше сажать в теплице с начала апреля. Можно посадить семена, но лучше воспользоваться рассадой. Помидоры любят тепло, проветривание и удобрения.

Огурцы

Огурцы можно высаживать с первых чисел апреля, при температуре 20 градусов. Этому растению не нужно проветривание или удобрения, но важно часто и обильно поливать, можно пользоваться пульверизатором.

Перец

Перцы можно высаживать в теплице в тот же период, что и томаты. Они очень резко реагируют на низкие температуры, потому им и подходит теплица. Эта культура любит воду и свежий воздух – их можно разместить ближе к двери или окошку.

Капуста

Капусту можно высаживать в теплице в начале и середине апреля, она более устойчива к холоду. Используйте разные культуры по желанию – брюссельскую, пекинскую, цветную, белокочанную, брокколи, кольраби. Капуста любит влагу и много солнца.



Какие овощи посадить в теплице / Фото Unsplash

Редис

Редис в апреле можно высаживать и в открытый грунт, ведь это холодостойкое растение. Но чтобы плод лучше и быстрее сформировался, растение можно посадить в теплицу.

Баклажан

Баклажаны следует высаживать чуть позже, чем помидоры и огурцы, потому что они любят тепло. В средине апреля можно посадить рассаду баклажанов.

Салат

Холодостойкий салат можно посадить в начале апреля. Теплица подойдет, если хотите, чтобы культура быстрее взошла.