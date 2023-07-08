Какие растения можно поливать молоком: эффект не заставит ждать

Мало просто поливать растения. Они еще нуждаются в подкормке. Хорошим вариантом подкормки насаждений является молоко.

Такой способ очень распространен среди тех, кто занимается посадкой и уходом за растениями. Ведь оно содержит полезные вещества, необходимые для укрепления здоровья. Какие растения больше всего любят молоко – расскажет 24 Канал.

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Молоко как удобрение для растений

На огороде можно брать в употребление свежее молоко и то, у которого истек срок годности. Подойдет и сыворотка. Такое простое средство обычно используют как удобрение, а еще в борьбе с вредителями и болезнями.



Молочная сыворотка / Фото "Хозяйка"

Молоко служит прекрасным профилактическим средством. Им лечат фитофтороз помидоров и мучнистую росу на огурцах. После кормления молоком у саженцев улучшается цветение, не сбрасывают завязи. Активнее происходит плодоношение.

Для приготовления смеси берут 1 литр молока и 30 капель йода на 10 л воды. Это подкорневая подкормка, которую следует провести 2 раза: перед цветением и появлением плодов.



Йод / Фото Tabletki.ua

Чтобы подкормить вазоны, необходимо объединить молоко с водой и йодом. До внесения смеси, следует полить растения простой водой, потому что досуха оно не подействует. Раствор используем 1 раз в 2 нед.

Такой же смесью можно возделывать саженцы на огороде. Молоко создает на листьях защитную пленку, чтобы защитить их от вредителей, в частности, паутинного клеща.

Чтобы помидоры не болели и не заражались насекомыми, обрабатывайте высаженную рассаду раз в 10 дней молочной смесью. Понадобится 2 литра молочной сыворотки, 10 миллилитров йода, 2 столовые ложки жидкого мыла и все это на 8 литров воды.