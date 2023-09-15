Эти 3 бьюти-продукта обязательно должны быть в косметичке каждой девушки

Выбор бьюти-продуктов зависит от личных предпочтений, типа кожи и конкретных потребностей. Но мы выделили основные три вещи, которые универсальны для многих.

Если не любите насыщенный макияж, то в косметичке будет достаточно держать всего 3 бьюти-продукта, пишет 24 Канал. Они позволят быстро придать себе свежий и ухоженный вид в любой момент.

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Пудра или тональное средство

Тональное средство помогает выровнять тон кожи, скрыть недостатки и придать лицу свежесть. Важно подобрать удачный оттенок и легкую структуру тонального крема, который можно быстро растушевать руками. Если у вас жирный тип кожи, лучше вместо тонального использовать пудру.



Что положить в косметичку / Фото Pixabay

Продукт для губ

В косметичку следует положить любое средство для губ – помаду, блеск для губ, растительное масло или просто бальзам. Все зависит от ваших предпочтений. Это дополнит ваш макияж.



Что положить в косметичку / Фото Pixabay

Продукт для глаз

Лучшим вариантом будет тушь для ресниц, ведь она делает взгляд более открытым и выразительным. Это один из основных косметических продуктов, которые могут подчеркнуть ваши глаза. Но по желанию в косметичку можно положить карандаш или лайнер, если вы предпочитаете стрелки.



Что положить в косметичку / Фото Pixabay