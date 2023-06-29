Какие праздники приходятся на июль: будут ли дополнительные выходные

Выходные – это всегда приятная возможность отдохнуть и провести время с близкими. Узнаем, какие праздники нас ждут в июле и будут ли выходные.

Во втором летнем месяце есть только один официальный праздник – День украинской государственности. Оно выпадает на 28 июля. Впрочем, выходного в этот не будет, ведь в Украине продлили военное положение до 18 августа 2023 года. А какие еще праздники состоятся в июле 2023 года подскажет 24 Канал.

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Отметим, что в частных компаниях работодатели по своему усмотрению могут назначать нерабочие дни.

Календарь праздников на июль 2023

1 июля – День архитектуры Украины, День государственного регистратора.

– День архитектуры Украины, День государственного регистратора. 2 июля – День налоговика Украины, День Военно-Морских Сил Украины.

– День налоговика Украины, День Военно-Морских Сил Украины. 4 июля – День судебного эксперта.

– День судебного эксперта. 6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины.



ПВО ВСУ / Фото dev.ua