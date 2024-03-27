Праздники в апреле 2024 года: сколько дней будут отдыхать украинцы

В апреле будет скорбная дата – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, который Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 декабря 2016 года. С 2017 года он традиционно отмечается 26 апреля.

В следующем месяце украинцы будут иметь 8 выходных, которые приходятся на субботу и воскресенье: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 апреля. Работать люди будут 22 дня: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 апреля. Больше о том, какие праздники будут отмечаться во второй месяц весны, расскажет LifeStyle 24.

Кстати С именинами, Ростиславы: трогательные и искренние поздравления в картинках, прозе, стихах

Календарь праздников на апрель 2024

1 апреля – День рождения доллара, День растворимого кофе, Международный день птиц (День орнитолога), День смеха.

2 апреля – Международный день детской книги.

3 апреля – Всемирный день водных животных.

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, которая связана с разминированием, Международный день бездомных животных.

5 апреля – День заключения первой Конституции Украины.

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса.

7 апреля – Всемирный день здоровья.

8 апреля – Международный день ромов.

11 апреля – День подводной лодки, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

12 апреля – День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины.

15 апреля – День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства.

17 апреля – День пожарной охраны Украины.

18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия).

20 апреля – День благодарности волонтерам,День окружающей среды в Украине.

23 апреля – Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права.

24 апреля – День водопроводчика.

26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

27 апреля – День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара.

28 апреля – День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда.

29 апреля – Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола.

30 апреля – Всемирный день мобильности и доступности, День пограничника в Украине, Международный день джаза.