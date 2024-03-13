Как назвали своих детей популярные украинские блогеры: подборка замечательных имен

Довольно много украинских блогеров стали родителями в прошлом или этом году. Кто-то выбирал для ребенка необычное имя, а другие – достаточно традиционное для Украины. Однако все варианты невероятно красивые.

LifeStyle 24 расскажет, как назвали малышей Саша Бо, Натали Литвин и Александра Литвин. Вполне вероятно, что одно из имен понравится и вам, будущие родители.

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Натали Литвин и Александр Куровский

18 февраля 2024 года блогеры Натали Литвин и Александр Куровский стали родителями. У супругов родился сын. Приятной новостью с поклонниками молодые родители поделились в инстаграме. Они назвали мальчика Даном. Это украинское имя семья блогеров нашла в Википедии.

Присматривались не один месяц и нам обоим оно очень понравилось. Очень нравится, как аристократично звучит. Хотели короткое и лаконичное, чтобы не усложнять длинную фамилию и отчество. Чтобы на разных языках было созвучно и не было проблем с транслитерацией. Как потом оказалось, есть такой библейский персонаж,

– написала Натали Литвин в своем инстаграме.

Саша Бо и Платон Тарнавский

21 ноября 2023 года известная франковская блогерша Саша Бо родила дочь от своего мужа Платона Тарнавского. Для девочки новоиспеченные родители выбрали имя Вера. Отметим, что у женщины также есть два сына от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом: Даниил и Евгений.

У каждого из нас был свой единственный вариант имени, и они были абсолютно разными. Последнее слово было за Платоном в этот раз. Я долго не колебалась, потому что имя замечательное и очень символическое,

– поделилась с поклонниками Саша Бо.

Александра Литвин и Тимур Трушковский

Участница проекта "Супермодель по-украински" Александра Литвин, которая сейчас вместе с мужем живет в США, стала мамой 16 февраля 2024 года. У влюбленной пары родился сын, которого назвали Дэвидом. Это имя является достаточно популярным в стране, где сейчас проживают Саша и Тимур.

Вот такие замечательные имена для своих детей выбрали популярные украинские блогеры. Если вы сейчас в ожидании сына или дочери и не знаете, как их назвать, можете обратить внимание на один из этих вариантов.