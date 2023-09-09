Список самых популярных женских и мужских имен: здесь может быть ваше

Тенденции выбирать детям те или иные имена, постоянно изменяющиеся. В 90-х годах девушек называли Татьяна, Надежда, Елена, Наталья, а ребят – Николай, Владимир, Сергей.

Выбор имен для детей меняется каждый год. Сейчас самыми популярными женскими вариантами являются Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина. А мужскими – Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий. Артём, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий. Интересно, как менялась мода.

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Как менялась мода на имена в Украине

Сейчас лидером рейтинга является имя Мария, так называются более 2 миллионов женщин в Украине. Второе место занимает Анна с количеством имен в 1,7 миллиона. На первых ступенях рейтинга также Валентина, Ольга, Галина, Татьяна и Надежда.

А вот мальчиков чаще всего в Украине называют Николай. Речь идет о цифре в 1,9 миллиона. Очень распространено имя Владимир (1,7 миллиона) и Александр (1,6 миллиона). Часто используются и такие варианты, как Иван, Василий и Сергей.

В XIX веке на территории украинских земель были распространены женские имена Мария, Марина, Анна, Анастасия, Екатерина, Параскевия, Павлина, Вера, Надежда, Кристина.

Мария, Марина, Анна, Анастасия, Екатерина, Параскевия, Павлина, Вера, Надежда, Кристина. На мужские имена мода была такой: Иван, Петр, Василий, Михаил, Олекса, Павел, Матфей.



Новорожденный мальчик / Фото Canva

В XVII-XVIII веке существовали другие тенденции по выбору имен для младенцев. Тогда родители называли мальчиков Григорием, Петром, Василием, Федором, Симоном, Панасом. А девочек – Евдокией, Анной, Приской, Марией.

В конце XVII века было очень популярно и актуально выбирать новорожденным имя киевских князей. Речь идет о Владимире, Ярославе, Ольге, Святославе.

От чего зависит выбор имен

На самом деле факторов, которые сказываются на выборе имен для детей достаточно много. Это могут быть как исторические и культурные события, так и советы друзей, фильмы, книги. В свое время на этот вопрос оказала большое влияние политическая ситуация в нашем государстве. К примеру, статистика 2005 года показывает, что тогда детей часто называли Виктор и Юлия

В начале 2000-х распространенной практикой в некоторых областях Украины было давать детям русифицированные варианты имен, в частности, не Никита, а Никита, не Кристина, а Кристина. Несмотря на существование украинских версий имен, выбирали тогда иностранные.

Сейчас многие родители дают новорожденным именно привычные и традиционные имена. Так что такие варианты, как Анна, Мария и София уже стали вечной классикой, которая всегда будет в моде.



Новорожденная девочка / Фото Canva

Кстати, в государственных органах до сих пор замечают популярность имен от церковных праздников, когда отмечают определенные религиозные фигуры. В частности, осенью и зимой в Украине становится много Андреев, Михайлов, Романов и Николая.

Самые популярные женские и мужские имена в Украине