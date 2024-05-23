Обладательницам этих имен по-настоящему везет в любви: какие в списке

Обладательницы некоторых имен являются очень соблазнительными и сексуальными, чем и привлекают мужчин. Эти женщины находят свою настоящую любовь и строят счастливые отношения.

Везет в семейной жизни Эльвирам, Янам и Таисиям. Больше информации об этих именах узнавайте в материале.

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Женщинам с этими именами везет в любви

Эльвира

Старогерманское имя Эльвира имеет значение "правдивая", "доброжелательная", "благосклонная" и "благотворительная". Также есть мнение, что с испанского языка оно переводится как "та, что всех оберегает", "защитная".

Эльвира выйдет замуж только за того мужчину, которого искренне полюбит. Ей не нужны легкомысленные отношения, ведь хочет построить крепкую семью с детьми.

Яна

Существует теория, что имя Яна связано с именем Йоханан, которое трактуется как "Яхва милостивый" ("милость Божья"). Согласно второй версии, ассоциируется с древнеримским богом Янусом.

Вокруг Яны всегда много мужчин. Они окутывают ее вниманием и заботой. Однако женщина долго выбирает себе спутника по жизни, чтобы он был достойный.

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Тая (Таисия)

Имя Таисия – древнегреческого происхождения и означает "посвященная богине Исиде". В древнеегипетской мифологии она считается покровительницей материнства и плодородия. О богине также знали в Древнем Риме.

У Таисии обычно много поклонников, которые хотят завоевать сердце женщины. Дело в том, что она обладает невероятно сексуальной и привлекательной энергетикой.

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