Обладательницам этих имен по-настоящему везет в любви: какие в списке
Источник:ТСН
Обладательницы некоторых имен являются очень соблазнительными и сексуальными, чем и привлекают мужчин. Эти женщины находят свою настоящую любовь и строят счастливые отношения.
Везет в семейной жизни Эльвирам, Янам и Таисиям. Больше информации об этих именах узнавайте в материале.
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Женщинам с этими именами везет в любви
Эльвира
Старогерманское имя Эльвира имеет значение "правдивая", "доброжелательная", "благосклонная" и "благотворительная". Также есть мнение, что с испанского языка оно переводится как "та, что всех оберегает", "защитная".
Эльвира выйдет замуж только за того мужчину, которого искренне полюбит. Ей не нужны легкомысленные отношения, ведь хочет построить крепкую семью с детьми.
Яна
Существует теория, что имя Яна связано с именем Йоханан, которое трактуется как "Яхва милостивый" ("милость Божья"). Согласно второй версии, ассоциируется с древнеримским богом Янусом.
Вокруг Яны всегда много мужчин. Они окутывают ее вниманием и заботой. Однако женщина долго выбирает себе спутника по жизни, чтобы он был достойный.
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Тая (Таисия)
Имя Таисия – древнегреческого происхождения и означает "посвященная богине Исиде". В древнеегипетской мифологии она считается покровительницей материнства и плодородия. О богине также знали в Древнем Риме.
У Таисии обычно много поклонников, которые хотят завоевать сердце женщины. Дело в том, что она обладает невероятно сексуальной и привлекательной энергетикой.
Обладательницы этих имен покоряют мужчин
- Некоторые имена обладают особой энергетикой, поэтому притягивают к женщинам много мужчин. Вокруг их обладательниц крутятся поклонники.
- В список попали довольно популярные имена, которые часто встречаются в Украине: Марта, Анастасия, Кристина и Лилия.
- Имя Марта означает "госпожа" или "знаменитая", Анастасия – "бессмертная" и "возрожденная", Кристина – "преданная Христу", Лилия – "симпатичная", "чистая".