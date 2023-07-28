Что созревает в августе: какие овощи и фрукты нужно собирать
Август – жаркая луна для садоводов и огородников. Потому что, кроме сезонных работ, наступает время урожая.
После нелегкого выращивания и ожидания в августе наконец-то можно собирать спелые фрукты и овощи. Это идеальное время для употребления сезонных витаминов. Какие плоды можно собрать в августе – расскажет 24 Канал.
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Что можно собрать в августе
В августе во многих регионах доступны разнообразные овощи и фрукты, поскольку это период активного летнего урожая. Все зависит от климатических условий и региона, но в августе можно собирать такие овощи:
Разнообразные сорта помидоров начинают созревать в августе, включая черри.
Огурцы – популярный овощ, набирающий спелость в июле и также можно собирать в августе.
Перец можно собирать в августе. Есть различные цвета, такие как красный, желтый, зеленый или оранжевый.
Некоторые сорта баклажанов тоже созревают в августе, их можно собирать, когда они достигают требуемого размера и цвета.
Кукуруза обычно созревает в августе и может быть отличным дополнением к летнему меню.
Август – время сбора капусты, лука-порей, укропа, базилика, петрушки, шалфея, чабреца, розмарина, мяты, зеленого лука, чеснока.
Лето – также пора разнообразных фруктов. Признайтесь, уже соскучились по сочным плодам? В августе можно собирать:
Фрукты / Фото "Магазин экзотических фруктов"
- Персики созревают в августе, даря вкусный и ароматный урожай.
- Абрикосы – любимые фрукты многих, тоже можно собирать в этом месяце.
- Некоторые сорта груш становятся доступными уже в августе.
- В теплых регионах популярны в августе – дыни и арбузы. Они достигают созревания именно в августе.
- Отдельные сорта слив могут быть готовы к сбору в августе.
- Разнообразны ягоды становятся спелыми. Речь идет о малине, смородине, красной смородине, голубике.