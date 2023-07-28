Что созревает в августе: какие овощи и фрукты нужно собирать

Август – жаркая луна для садоводов и огородников. Потому что, кроме сезонных работ, наступает время урожая.

После нелегкого выращивания и ожидания в августе наконец-то можно собирать спелые фрукты и овощи. Это идеальное время для употребления сезонных витаминов. Какие плоды можно собрать в августе – расскажет 24 Канал.

Действенно Вот что нужно сделать, чтобы баклажаны хорошо росли

Что можно собрать в августе

В августе во многих регионах доступны разнообразные овощи и фрукты, поскольку это период активного летнего урожая. Все зависит от климатических условий и региона, но в августе можно собирать такие овощи:



Овощи / Фото AgroPortal.ua

Разнообразные сорта помидоров начинают созревать в августе, включая черри.

Огурцы – популярный овощ, набирающий спелость в июле и также можно собирать в августе.

Перец можно собирать в августе. Есть различные цвета, такие как красный, желтый, зеленый или оранжевый.

Некоторые сорта баклажанов тоже созревают в августе, их можно собирать, когда они достигают требуемого размера и цвета.

Кукуруза обычно созревает в августе и может быть отличным дополнением к летнему меню.

Август – время сбора капусты, лука-порей, укропа, базилика, петрушки, шалфея, чабреца, розмарина, мяты, зеленого лука, чеснока.

Лето – также пора разнообразных фруктов. Признайтесь, уже соскучились по сочным плодам? В августе можно собирать:



Фрукты / Фото "Магазин экзотических фруктов"