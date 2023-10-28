Какие фруктовые деревья нельзя обрезать осенью

Обрезка – важная уходовая процедура для роста, развития и плодоношения деревьев. Однако не все фруктовые можно подрезать осенью.

Так, часть плодовых деревьев опытные садоводы не рекомендуют обрезать в это время года. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Какие деревья нельзя обрезать в октябре: опытные садоводы не рекомендуют

Обрезка плодовых деревьев

Необходимо очень осторожно подходить к обрезке плодовых деревьев. Неправильно проведенная процедура может вызвать проблемы с ростом и урожайностью.

Черешню лучше обрезать максимум к началу октября. Позже – можете нарушить нормальный процесс цветения и плодоношения.

Кстати, часть садоводов убеждена, что осенняя обрезка деревьев допустима только в районах, где мягкая и нехолодная зима. В частности, на Юге. На севере лучше провести соответствующую процедуру весной.

Морозы, наступающие вскоре после осенней обрезки, могут вызвать вымерзание коры на местах среза. Кроме того, высушить древесину, что обычно приводит к гибели растения.

Заметим, что груши, как и яблони, не советуют обрезать каждый год. Осенняя санитарная обрезка допустима, только пока на улице плюсовая температура. Если же неожиданно грянули морозы, процедуру необходимо перенести на весну.

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Лучше не обрезать осенью однолетние саженцы. Они могут не успеть восстановиться до морозов.