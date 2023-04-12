7 видов деревьев, которые любят влажную почву

Саждение деревьев может быть нелегким процессом, ведь нужно учесть много моментов. Важную роль играет тип почвы. Есть такие деревья, которые лучше приживаются на влажной земле. О них расскажем поподробнее.

Каждое дерево имеет свои особенности и потребности. Некоторым нужна сухая земля, а другим – увлажненная. Поэтому нужно знать эти нюансы, чтобы деревья хорошо росли. 24 Канал расскажет, какие деревья любят влажную почву.

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Речная береза

Речная береза часто встречается у берегов рек и в очень влажных частях сада. Речная береза выдерживает жару. Поэтому вполне понятно, почему сажать березу во влажных местах сада или на берегу воды хороший выбор. Речные березы очень хорошо растут и могут создать тень, ведь они разрастаются и расширяются.

Ива

Ива является оптимальным вариантом для многих участков и регионов. Если вы хотите сажать дерево на влажную почву, то это хороший выбор. Они хорошо разрастаются в разных местах. Впрочем, у них нет цельных ветвей или стеблей. И поэтому могут погнуться или даже сломаться во время шторма или плохой погоды.

Ива бывает разных видов, в том числе плакучая ива, золотая и белая ива. Ее можно вырастить из черенков, однако, лучшим способом будет вырастить ее из дерева с голыми корнями не моложе одного года.

Груша

Когда речь идет о влажной почве, вопрос выращивания фруктовых деревьев может быть не ко времени. Впрочем, действительно груша может хорошо расти в таких условиях. Большое грушевое дерево может вырасти до 13 метров в высоту.

Следует помнить, что груши нужно достаточно прямого солнечного света. Поэтому важно учитывать место посадки дерева.

Черный ясень

Черный ясень лучше всего разрастается в лесной местности где есть водно-болотные угодья и болота. То есть, для них оптимальная – влажная почвенная среда. Такие деревья не очень быстро растут, хотя спустя некоторое время становятся высокими стройными деревьями с красивыми листьями.

Молодое дерево имеет гладкую кору, хотя через некоторый промежуток времени она приобретает темно-серый или коричневый оттенок. Черный ясень может вырасти до 22 метров высотой, в то же время оставаться стройным. Ветви растут вверх, формируя чуть закругленную крону дерева. Древесина черного ясеня довольно тяжелая.

Красный клен

Красный клен стали так называть из-за красных ярких листьев. Красным он остается все сезоны, от мощных осенних цветов до красных ягод, которые появляются в зимние месяцы.



Деревья, любящие влажную землю / Фото Pixabay

Красные клены могут быть разными по размеру. Они способны расти от 12 до 20 метров вверх и распространяться где угодно до 22 метров в ширину. Красные клены есть большими и хорошо приспосабливаются к влажной почве.

Впрочем, перед посадкой следует помнить, что деревья красного клена имеют крепкий корень, который может быть большим и толстым. Корень может находиться близко к поверхности или даже над ней.

Магнолия свитбей

Такой вид магнолий является очень распространенным. Оно хорошо растет при посадке в мокрую землю. Дерево магнолии Sweetbay разрастается цветами белого или кремового цвета. Они пахнут так, как цитрусовые.

Деревья магнолии Свитбей могут дойти до высоты в 50 футов высотой. Если вам нужно небольшое дерево для городской местности, сладкая магнолия может хорошо подойти. Магнолия Свитбей редко разрастается более 15 метров в холодных регионах. Так что этот вариант может вам подойти.

Лысый кипарис

Лысый кипарис считается уникальным деревом, поскольку имеют вид очень высоких хвойных деревьев с большим и крепким стволом. Если вы сажаете лысый кипарис, то они действительно хорошо растут во влажной почве. Впрочем, могут быть и другие условия.

Кипарис произрастает чрезвычайно высоким, до 37 метров. Следует помнить, что такие деревья нуждаются в немало пространства, чтобы они росли настолько могут. Кипарисы являются важными деревьями для дикой природы и могут хорошо дополнять ваш сад.